Donald Trump se viste de basurero para dar el giro final de su campaña a las elecciones de Estados Unidos

Cuando parecía que los demócratas estaban de enhorabuena porque los comentarios de un humorista llamando "basura" a Puerto Rico indignaban a muchos latinos y podían inclinar la balanza en favor de Kamala Harris, Joe Biden dijo una desafortunada frase: "La única basura que veo flotando por ahí son sus partidarios".

Los republicanos se aferraron a ese desliz con fervor y desde el miércoles no hablan de otra cosa. Donald Trump no ha parado de repetir que los demócratas han llamado basura a todos los que votan republicano, encendiendo la mecha de la división.

La basura: reina de final de la campaña

Pero hablar de basura no era suficiente, en una campaña que parece una serie por los giros de guión, intentos de asesinato incluidos, Donald Trump necesitaba una escena final deslumbrante. Y el show es uno de sus puntos fuertes, así que ha decidido ponerse un chaleco reflectante para bajar de su avión, subirse a un camión de basura, en el que han imprimido el eslogan de su campaña, para decir desde la ventanilla: "¿Les gusta mi camión de basura? Es en honor a Kamala (Harris) y Joe Biden".

La escena fue en Wisconsin, y desde el asiento de pasajero del vehículo insistió en que "250 millones de personas no son basura. Puedo decirte qué es la verdadera basura, pero no lo diremos”.

Después de eso ha recordado el origen de la polémica a su manera: "Amo a Puerto Rico y Puerto Rico me ama. No sé. No sé nada sobre un comediante. Simplemente… amo a Puerto Rico. Nadie ha hecho más por Puerto Rico que yo".

Reparar daños en la campaña demócrata

Joe Biden ha dicho que no se refería a los votantes republicanos sino a la retórica de odio de los republicanos. La portavoz de la Casa Blanca ha insistido en ello y Kamala Harris se distancia de las declaraciones del presidente del gobierno: " Estoy totalmente en desacuerdo con cualquier crítica a las personas en función de por quién votan".

Sin embargo, esas declaraciones eclipsaron su discurso en Washington y han acaparado el debate social en este final de campaña. Un broche final con un tema, la basura, que ya introdujo Trump hace semanas llamando "basurero del mundo" a su país. Ahora ha hecho de la basura protagonista absoluta de las elecciones.

Los elecciones de Estados Unidos serán el 5 de noviembre y según la media de encuestas efectuada por la web FiveThirtyEight, la vicepresidenta Kamala Harris está en cabeza con el 48 % de las intenciones de voto, 1,4 puntos más que su rival. La diferencia en estados clave que podrían decidir las elecciones, no obstante, augura un resultado ajustado.

Aunque Harris está por delante en algunos como Míchigan o Wisconsin, en Pensilvania están empatados, tal y como indicó un sondeo de la CNN difundido este miércoles.

