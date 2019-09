El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha escrito su primer tuit en español, en el que pide acabar con el "asilo falso" y con la entrada "ilegal" de inmigrantes en EEUU. "No más falso asilo, no más 'detener y soltar', no más entrada ilegal en Estados Unidos", ha señalado el presidente estadounidense en Twitter.

También ha insistido en la necesidad de un tramo de más de 800 kilómetros de muro fronterizo para atajar lo que considera "una tremenda emergencia nacional". Durante una visita a un tramo de la valla fronteriza erigida en Otay Mesa (sur de California), el presidente señaló que la "tremenda emergencia nacional" que supone el tráfico de drogas y personas solo podrá ser contenida con la construcción del muro y "cuando los traficantes de personas no puedan atravesarlo".