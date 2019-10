El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide a las autoridades ucranianas y chinas que inicien una "gran investigación" sobre las presuntas irregularidades cometidas por el exvicepresidente Joe Biden y su hijo, Hunter.

"Creo que, si fuesen sinceros sobre el tema, iniciarían una gran investigación sobre los Biden", ha dicho Trump." China debería abrir una investigación a los Biden porque lo que pasó en China es casi tan malo como lo que pasó en Ucrania" ha asegurado .

Trump aviva la sospecha de que el 'número dos' de la Administración de Barack Obama intercedió en favor de su hijo, directivo de una empresa energética, que ha hecho grandes negocios en Ucrania y China.

Los demócratas han iniciado las investigaciones para un posible proceso de 'impeachment' en el Congreso después de que trascendiera una llamada telefónica de Trump a al presidente de Ucrania Zelenski el pasado 25 de julio en el que pedía una investigación.

Joe Biden insiste en que las últimas palabras de Trump demuestran que se aferra a teorías de la conspiración y le dice " no me vas a destrozar, no vas a destrozar a mi familia ".

Uno de los dos o los dos tienen mucho que perder.