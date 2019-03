Nueva polémica en torno a Donald Trump porque no quiere tener perro: "Me parece un poco fingido"

Donald Trump, que también habló sobre el comercio con China y México, de la investigación sobre Rusia y de su exrival Hillary Clinton, ha terminado su último mitin con la curiosa anécdota de que le han recomendado tener un perro -como la mayoría de los expresidentes- para tener una buena imagen, pero dijo que no tiene tiempo para cuidarlo.

"No me importaría, la verdad, pero no tengo tiempo para cuidarlo. ¿Cómo me vería paseando un perro por el césped de la Casa Blanca? No lo sé, no me parece bien, me parece un poco fingido. Esta no es la relación que tengo con mi gente", ha confesado.

