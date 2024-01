Donald Trump imita el acento de Emmanuel Macron: "No puedes hacerlo, Donald"

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, imitó el acento inglés del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Así se refirió en un mitin en Iowa, en Estados Unidos.

"No no no. ¡No puedes hacer esto, Donald! No se puede hacer eso!", imitó Trump forzando el acento de Macron al pronunciar su nombre. Trump se refirió así a una conversación telefónica entre ambos cuando él era presidente. Recuerda cómo reaccionó Macron a su amenaza con imponer un arancel del 100% a los productos franceses del champán y del vino.

El exmandatario quería así presumir de sus dotes de negociación poniendo ese ejemplo de discusión que tuvo con Macron por los aranceles.

Trump inicia su candidatura en 2024

El expresidente Donald Trump instó en Iowa a sus seguidores a no ser complacientes ante una ventaja abrumadora en las encuestas mientras iniciaba la carrera hacia las asambleas electorales de Iowa con sus primeros eventos del año electoral 2024. "Dentro de diez días, la gente de este estado emitirá el voto más importante de toda su vida", dijo Trump.

Trump se aferró a la visión de sí mismo como a víctima de una caza de brujas política y pidió el apoyo de los republicanos. "Si no estuviera compitiendo, o si estuviera en quinto lugar en las encuestas, no me habrían acusado. Todo esto es un asunto político", apuntó el republicano en un acto en Iowa.

La visita se produjo el día antes del tercer aniversario del 6 de enero de 2021, el asalto al Capitolio de Estados Unidos. Varios simpatizantes de Trump irrumpieron en el Capitolio con el objetivo de interrumpir la sesión parlamentaria en la que se iba a certificar la victoria de Biden en las elecciones de 2020, obligando a los legisladores a esconderse y a la policía a enfrentarse a los intrusos.

El asalto se produjo después de que Trump, en un mitin fuera de la Casa Blanca, instara a la multitud a dirigirse al Congreso y a "luchar con todas sus fuerzas". Trump enfrenta cargos penales en una corte federal en la capital estadounidense por lo sucedido, al interrumpir el traspaso pacífico de poder hacia Joe Biden.