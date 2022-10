Donald Trump demanda a la cadena CNN y exige una millonaria compensación por "daños punitivos"

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una demanda contra la cadena CNN por una supuesta difamación. La demanda recoge que el canal usa su "enorme influencia" para difamar a Trump con un objetivo: "derrotarlo" políticamente.

"La campaña de disuasión de CNN en forma de difamación y calumnias contra el demandante solo se ha intensificado en los últimos meses". Trump alega que este canal teme que se vuelva a presentar en las elecciones de 2024.

Trump añade en la demanda que ese canal, a través del programa 'Reliable Sources' (Fuentes confiables) quiso causarle daño porque Brian Stelter, el presentador, entrevistó a un psiquiatra y dijo que el expresidente estadounidense era "una persona tan destructiva como lo fueron Hitler, Stalin y Mao en siglo pasado".

Exige una indemnización

Donald Trump también exige una millonaria indemnización por esa difamación. Pide hasta 475 millones de dólares por "daños punitivos".

No es la primera vez Trump demanda a esta cadena. También lo hizo con los diarios 'The Washington Post' y 'The New York Times' -y CNN- durante la campaña electoral de 2020.