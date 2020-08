Marge Simpson responde a una asesora de Donald Trump que había comparado a Kamala Harris con el personaje

Marge Simpson ha respondido este viernes a la campaña para la reelección de Donald Trump después de que una asesora del presidente estadounidense comparara la voz del famoso personaje de animación con la de Kamala Harris, la aspirante a vicepresidenta elegida por el precandidato demócrata Joe Biden.

El inicio de todo esto se encuentra en que Jenna Ellis, que es asesora legal de la campaña de Trump, publicó un tuit el miércoles en el que ironizaba sobre la voz de Harris: "Kamala suena como Marge Simpson". Este mensaje, que consiguió más de 25.000 'me gusta' y 6.000 retuits, hacía referencia a la voz ronca y monótona de Marge Simpson y las asimilaba.

Sin embargo, muchos usuarios de la red social señalan que esta comparación por parte de Ellis no ha sido muy acertada si quería meterse con su rival porque Marge Simpson es uno de los personajes más queridos de la televisión norteamericana.

Reacción viral al comentario

La reacción de 'The Simpsons' llegó con este vídeo en el que solo aparece Marge. "Normalmente no me meto en temas de política, pero Jenna Ellis, asesora del presidente, ha dicho que Kamala Harris suena como yo", señala Marge con la voz de Julie Kavner, la actriz que durante tres décadas ha doblado a este personaje.

"Lisa dice que no lo ha dicho como un piropo. Si es así, como una ama de casa común de los suburbios, empiezo a sentir que me están faltando un poco al respeto. Le enseño a mis hijos a no insultar, Jenna. Iba a decir que estoy enojada, pero tengo miedo de que me silencien", señala.