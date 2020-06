Donald Trump borra de su Twitter un vídeo en el que parece un hombre que grita "poder blanco"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha eliminado de su cuenta de Twitter un vídeo en el que aparece un seguidor suyo gritando "poder blanco", en respuesta a las personas que se han manifestado contra el mandatario.

El vídeo permaneció en la cuenta de Twitter de Trump durante 90 minutos. El presidente lo había retuiteado junto a un mensaje de agradecimiento a 'The Villages', una comunidad del condado de Sumter (Florida), cuya población es mayoritariamente blanca.

En las imágenes aparecen seguidores de Trump en un campo de golf mientras que los detractores del presidente les increpan. "Levanta tu voz blanca", dijo un manifestante a uno de los conductores de un vehículo que lucía carteles de 'Trump 2020' y 'America First', a lo que este respondió con el grito de "poder blanco".

Trump había acompañado el vídeo, de poco más de dos minutos, con un agradecimiento a la "gran gente de The Village" y había vaticinado que los demócratas "caerán en otoño", en referencia a la elección presidencial de noviembre próximo.

Al ser preguntado por ello en el programa 'State of the Union', el senador Tim Scott, el único afroamericano del Partido Republicano, consideró que "debería simplemente retirarlo". "Creo que es indefendible", admitió, aunque aclaró no jugaría a la política con este asunto.

Por su parte, un portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, ha explicado en un comunicado difundido por la cadena estadounidense CNN que el presidente "no escuchó la única declaración que se hizo en el video". "Lo que sí vio fue un tremendo entusiasmo de sus muchos partidarios", agregó.