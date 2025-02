Donald Trump asegura que Ucrania cerrará pronto el acuerdo para ceder sus minerales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el acuerdo con Ucrania sobre minerales está "bastante cerca" de cerrarse. Así lo ha comunicado después de asegurar que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, no tiene "cartas" en las negociaciones para poner fin a la invasión rusa.

"Creo que estamos bastante cerca. Lo quieren y están de acuerdo con ello y eso es significativo. Es un gran acuerdo", ha resaltado Trump. Asimismo, ha añadido que es "difícil" lograr un pacto pero que su administración lo conseguirá.

El magnate republicano también ha descartado viajar a Moscú para acompañar al presidente Vladimir Putin por el Día de la Victoria. Su decisión llega después de que ambos mandatarios acordasen verse durante una llamada telefónica el pasado 12 de febrero, si bien por el momento no hay confirmación de viajes oficiales.

Sus palabras se producen después de que horas antes haya indicado que no piensa que sea "importante" que Zelenski esté presente en las negociaciones para lograr la paz en Ucrania. "Le he visto negociar sin cartas. No tiene cartas y uno se cansa de eso. Te cansas de eso y ya estoy harto", ha dicho.

El presidente estadounidense ha aseverado así que "es difícil llegar a acuerdos" con el mandatario ucraniano. Trump ha afirmado además que Putin sí quiere alcanzar un acuerdo a pesar de que no tiene por qué.

El presidente ucraniano, por su parte, ha asegurado en su discurso vespertino que ambos países están trabajando en un "borrador de acuerdo". "Es un acuerdo que puede fortalecer nuestras relaciones y la clave es resolver los detalles para garantizar su efectividad", ha resaltado. Además, ha indicado además que "espera con ansias el resultado".

Evita llamar dictador a Putin

Trump también ha evitado calificar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de dictador. "Creo que el presidente Putin y el presidente Zelenski deberían sentarse juntos", dijo.

"Queremos detener la muerte de millones de personas. Hay jóvenes soldados que están siendo asesinados. Si vieran las imágenes del campo de batalla por satélite, nunca se ha visto algo así. Están muriendo miles de soldados cada semana", afirmó Trump.

Reconoció que los soldados ucranianos están "derramando su sangre" en la guerra y son "muy valientes", pero subrayó que Estados Unidos está gastando su "tesoro" en un país que está "muy lejos". En este sentido, insistió en que la guerra afecta más a Europa que a Estados Unidos, ya que este último tiene "un gran y hermoso océano" de por medio.

