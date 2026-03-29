Disneyland París, ante la transformación más ambiciosa de su historia: inaugura nuevas atracciones y espectáculos

El famoso parque Disneyland París ha ampliado sus instalaciones e inaugurado nuevas atracciones y espectáculos, un cambio que ha tenido lugar justo este fin de semana para dar paso a la transformación más ambiciosa de su historia en unas fechas en las que el turismo extranjero busca disfrutar en lugares seguros.

Este es un viaje a otro mundo, al de "Frozen" concretamente, decía uno de los visitantes. Y es que aunque la excusa sean los niños, aquí todos corren para ver a sus personajes favoritos: "Me gustan Sven y Olaf"... No es casualidad que este domingo el reino de Frozen se mude a Europa, básicamente por que es el destino favorito para desconectar y llenarse de la magia que envuelve a Disney: "Soy super afortunado de estar aquí", cuenta uno de los visitantes.

"Me encantaría que los visitantes se emocionen y tengan momentos interactivos", explicó la vicepresidenta del parque, Dana Harrel.

Desde hoy, el antiguo Walt Disney Studios Park pasa a llamarse Disney Adventure World. Un cambio de nombre... y de concepto. Este cambio incluirá más experiencias inmersivas y mayor peso para sus grandes historias: Pixar, Marvel, Frozen, y en un futuro, El Rey León...

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