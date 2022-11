La discusión entre Stephen King y Elon Musck sobre el pago en Twitter: "Que le den"

La compra de Twitter por parte del magnate Elon Musk está levantando todo tipo de polémica. Famosos anuncian su salida de la red social tras la adquisición del fundador de Tesla y otros mantienen disputas y rifirrafes con él en redes. El escritor Stephen King reaccionó el lunes a una de las medidas rompedoras del nuevo propietario de Twitter.

Musk planea elevar el coste del servicio de suscripción de la red social, Twitter Blue, a 19,99 dólares al mes, desde los 4,99 dólares actuales, incluyendo el servicio de verificación de perfil. El escritor y el multimillonario han protagonizado una pequeña bronca en la red social al cuestionar la medida del nuevo dueño.

"¿20 dólares al mes por mantener mi tick azul? ¡Que le den, deberían pagarme a mi! Si eso se instituye, me iré como Enron", ha denunciado en un tuit que supera los 435.000 me gusta en Twitter. Mensaje al que ha respondido Elon Musk. "¡Tenemos que pagar las cuentas de alguna manera! Twitter no puede depender completamente de los anunciantes. ¿Qué tal 8 dólares?", ironizaba. Agregaba que "es la única manera de derrotar a los 'bots' y 'trolls'".

Famosos se bajan de Twitter tras la compra de Musk

Una multitud de famosos han anunciado su salida de Twitter tras confirmarse la compra de Elon Musk. Shonda Rhimes, creadora de 'Anatomía de Grey' ha acusado al magnate de "absolutista de la libertad de expresión". "No me quedo esperando lo que Elon haya planeado. Adiós", tuiteó Rhimes.

"El discurso de odio bajo el velo de la 'libertad de expresión' es inaceptable; por lo tanto, elijo permanecer fuera de Twitter porque ya no es un espacio seguro para mí, mis hijos y otros POC", escribió la ganadora del Grammy Toni Braxton, quien también se baja del carro de Twitter.

"Bien. Ha sido divertido Twitter. Me voy. Nos vemos en las otras plataformas, amigos", relataba la cantante y compositora Sara Bareilles. "Lo siento, este no es para mí", finalizó la también ganadora de un premio Grammy.