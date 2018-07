Detienen a una musulmana británica durante su luna de miel por leer un libro de arte sirio en el avión

Comenzar la luna de miel con una detención es un hecho típico de una película cómica, pero esta joven vivió la experiencia en sus propias carnes y se convirtió en drama. Faizah Shaheen, de 27 años y trabajadora en el Servicio Nacional de Salud británico, fue arrestada en el aeropuerto de Doncaster, al norte de Inglaterra, tras haber sido vista por un miembro en cabina leyendo un libro sobre la cultura siria.

Según informa el Diario Independent, los oficiales estuvieron haciéndole preguntas durante 15 minutos, debido a que el libro de arte y cultura sobre Siria era "demasiado sospechoso". No obstante, se trataba de una obra premiada de Malu Halasa, una colección de ensayos, cuentos, poemas, canciones, dibujos y fotografías de autores y artistas sirios.

Lo que también asombra en esta historia es que la mujer, Faizah Shaheen, previene en su trabajo que adolescentes con problemas mentales se radicalicen. La detenida se encontraba en su luna de miel y fue apartada al ser acusada de comportamiento sospechoso; además, le revisaron el pasaporte en repetidas ocasiones.

Una familia grabó el momento en el que una azafata acude al asiento de la joven acompañada de la seguridad del aeropuerto para desalojar a la "sospechosa de terrorismo". Los agentes de policía la interrogaron durante bajo el Anexo 7 de la Ley de Terrorismo y le explicaron que lo que alarmó a las fuerzas de seguridad era el libro que había estado leyendo; 'Syria Speaks: Art and Culture from the Frontline'.

La policía le entregó un folleto informativo que explica que la legislación otorga a la policía el derecho de detener a una persona para determinar si es o ha estado involucrada en el terrorismo. Durante el interrogatorio, la policía preguntó por el trabajo de la joven y ella contestó: "Irónicamente, mi puesto de trabajo es trabajar en la lucha contra la radicalización y la evaluación de los jóvenes vulnerables".

Shaheen manifestó no comprender cómo leer un libro puede ser motivo de sospecha, lo que fue una experiencia muy dolorosa, y se pregunta si hubiera sido igual de no ser una persona musulmana. La joven ha afirmado que tiene la intención de presentar quejas formales contra la policía y la aerolínea llamada Thomson Airways.