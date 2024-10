La desgarradora muerte de Hind Rajab, una niña de 5 años que murió por los ataques en Gaza: "Tengo mucho miedo, por favor, ven"

Se cumple un año desde que se inició la guerra en Oriente Medio. Desde entonces, miles de personas han perdido la vida y muchas fueron enterradas bajo los escombros. Vidas que fueron arrebatadas y que sus historias salen ahora a la luz.

Hind Rajab, asesinada con 5 años

Hind Rajab tan solo tenía 5 años cuando murió. Junto a ella también perdieron la vida seis miembros de su familia. Todos se encontraban en un coche intentando escapar de los combates en Gaza. Sin embargo, lo que parecía darles la libertad, se les acabó quitando. Rajab murió al intentar rescatarla, según las investigaciones llevadas a cabo por el medio 'Sky news'.

Los servicios de emergencias fueron testigos de sus desgarradores gritos de socorro. Estos fueron grabados cuando se realizaron las llamadas telefónicas para solicitar su asistencia. La madre de la pequeña Hind, Wissam Hamada, en busca de justicia por la muerte de su hija, hace "un llamamiento a todo el mundo para que nos apoye, para que quienes cometieron este crimen brutal rindan cuentas por sus actos", dice al medio. "Necesito justicia para mi hija", añade.

Huían desesperados de los combates

El pasado 29 de enero, la familia de Hind decidió huir de Tel al Hawa (Gaza) desesperada por los combates que continuamente sufría la ciudad. "Mi tío decidió poner a todos los niños en el coche con él y su esposa, y que nosotros, los adultos, camináramos por otro camino", cuenta Wissam.

A tan solo 350 metros de su punto de partida, el coche fue atacado. La madre de la pequeña afirma ser testigo de lo ocurrido, vio como el coche en el que iba su hija fue atacado. "Los vimos cuando dispararon al coche pero no creímos que les apuntaran a ellos, o al menos no quisimos creerlo", continúa explicando.

Wissam trataba de obtener información, pero sus intentos eran en vano. Horas más tarde recibía noticias. Su sobrina Layan, de 15 años, le contaba que todos estaban "durmiendo" y que tanto ella como la pequeña Hind estaban heridas. "Le dijimos que se quitara la bufanda, la atara a la herida y detuviera la hemorragia", dice la madre, pero Layan no podía moverse.

En la conversación que mantuvieron madre e hija, Wissam le preguntó si podía salir del coche, pero ella contestó: "Ojalá, mamá, ojalá. Están todos a mi alrededor, mamá". A estas palabras le siguieron los gritos desesperados de Hind: "Se están acercando, mucho más cerca". Fue de las pocas veces que pudo hablar con su pequeña.

Hind fue la única en sobrevivir a los ataques

"Nos están disparando. Los tanques están a nuestro lado", dijo Layan. Estas fueron las últimas palabras de la menor que Omar, uno de los operadores que atendió la llamada de auxilio, escuchó. Con la línea telefónica cortada, los servicios continuos de rehabilitación física (PRCS, por sus siglas en inglés) volvió a llamar y Hind respondió. Era la única que había sobrevivido al ataque.

Durante más de tres horas, Hind recibió varias llamadas de operadores, una de ellas la de Rana Faqhi, que intentaba mantenerse en contacto con la pequeña pidiéndole que no colgase: "Por favor, quédate conmigo hasta que venga alguien, por favor no cuelgues". "Me quedaré contigo. No voy a colgar. Me quedaré contigo", le decía Faqhi.

Una ambulancia pudo acercarse hasta el vehículo

La Media Luna Roja realizó una llamada grupal para mantenerse en contacto con la pequeña y también pudiese hablar ella con su madre. Hind no dejaba de pedir que alguien la rescatase: "¿Vendrás a llevarme? Tengo mucho miedo, por favor, ven", suplicaba la menor a su madre.

Mientras tanto, los compañeros de Faqhi trataban de coordinar un rescate, incluso tuvieron que pedir permiso a las autoridades israelíes para poder enviar una ambulancia hasta el lugar. Una petición que fue concedida.

Sobre las 18:00 horas de la tarde, la ambulancia se encontraba cerca del vehículo. "Ahí está", dijo un paramédico. Pero al instante la comunicación se interrumpió con el sonido de un intenso tiroteo que terminó con la vida de los dos paramédicos que acudieron hasta el lugar.

"Todos estaban martirizados descompuestos"

No fue hasta el 10 de febrero cuando se pudo acceder a la zona de manera segura. En ella continuaban la ambulancia y el coche. "Encontré su coche. Encontré a mi hermano Bashar. Su esposa estaba junto a él y encontramos a Layan, Raghad, Sarah, Mohammad y Hind en la parte de atrás. Todos estaban martirizados. (Sus cuerpos se habían) descompuesto debido al tiempo transcurrido", cuenta uno de los tíos de la pequeña Hind. Los cuerpos fueron enterrados en un cementerio cerca de la casa familiar.

