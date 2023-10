El desgarrador discurso del padre de Maya Villalobo: "Tu corazón resplandece como la galaxia más hermosa del universo"

Maya Villalobo Sinvany tenía permiso para pasar el 12 de octubre en Sevilla y celebrar el cumpleaños de su padre. Sin embargo, nunca pudo llegar. La joven de 19 años fue asesinada por Hamás en el ataque a Israel del pasado sábado 7 de octubre. El padre, profesor de la Universidad de Sevilla, ha viajado hasta Israel, donde su hija residía junto a su madre, para dar el último adiós a una "niña muy alegre, una adolescente optimista, y ahora con 19 años recién cumplidos, solo 19, una mujer joven, madura, empática, solidaria, trabajadora, que le gustaba exprimir cada minuto del que disponía", en un emotivo entierro. "Fue y será una hija excepcional y una amiga sincera", recalcaba su padre en un desgarrador y emocionante discurso dirigido a su hija.

"Maya, lo primero que tienes que saber es que tu madre y yo, tu 'papi', te queremos mucho. Siempre lo hemos hecho desde que naciste y lo seguiremos haciendo ahora que no estás físicamente con nosotros. Tenemos un gran vacío en nuestros corazones, tan grande como el amor que te profesamos, que tu correspondes a los dos, tan grande como tu inmenso corazón. Tu enorme corazón resplandece ahora como la galaxia más hermosa del universo". "Toda tu familia te ama mucho", comenzaba el escrito.

"Ya no tendremos esa complicidad tan especial de la que hablaban los que nos conocían"

Con dificultad para no romperse ante un momento tan complicado, el padre de Maya ha relatado cómo era la joven hispano israelí y cuáles eran los momentos que más disfrutaba de su vida y que ya no podrá repetir: "Maya tuvo una vida feliz y nos la hizo feliz, no solo a nosotros, sino a muchos. Maya, la del 'pelito' rizado, ya no podrás hacer todas las cosas que querías y soñabas, así que ahora nos toca vivirlas por ella. Maya, amor mio, ya no tendremos esa complicidad tan especial de la que hablaban los que nos conocían, esa complicidad que jamás ningún otro padre tuvo con su hija. Pero Maya, esa relación tan linda y especial que nos caracterizaba, la seguiremos teniendo".

"Cada día se va a hacer duro"

"A eso de las ocho de la tarde cada día se va a hacer duro", relataba el hombre muy emociondo. "Ya no voy a recibir tus llamadas, ya no iré a recogerte a Madrid, ya no podremos pasear allí y buscar nuevos sitios para comer, se acabaron los musicales e ir de compras, ya no volveremos juntos a Sevilla donde fuiste tan feliz".

"En Sevilla, ya no iremos más al autobús número cinco a casa de la abuela Carmen que tanto te quiere a celebrar su cumpleaños, tampoco a celebrar la Nochebuena o el Año Nuevo a casa de los titos, ya no vas a disfrutar de Triana y el centro, de tus tiendas y bares favoritos, ya no vamos a poder ir a tomar 'tapitas' sin gluten, un verdejo y luego un 'heladito' o, simplemente, desayunar en nuestro bar del mercado de Triana. Te van a quedar muchas películas por ver en el Avenida o en el Nervión Plaza, disfrutar de la Semana Santa y de la feria, hija mía, como te gustaba la feria, ya no va a ser posible".

"Tu impronta permanecerá toda la vida"

"Maya, estoy convencido de que ahora esas cosas las vas a hacer de una forma diferente y yo estaré haciéndolas contigo. No te quepa duda de que voy a hacer todo lo que te gusta", le cuenta a su hija completamente roto de dolor.

"Maya, cariño mio, tu impronta permanecerá toda la vida, todo el tiempo, eres la alegría y la sonrisa eterna que perdurará en nuestros corazones. Maya Villalobo Sinvany, te quiero con locura, todos te queremos. Viva Maya por siempre", terminaba el discurso agarrado a la madre de la joven, totalmente devastada.

Maya realizaba el servicio militar en Israel

Fue el pasado 11 de octubre cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación confirmó la trágica noticia de la muerte de esta ciudadana hispano-israelí, que residía en Israel. Se encontraba allí puesto que realizaba el servicio militar. Estaba en la base militar de Nahal Oz, muy cerca de la Franja de Gaza, lugar desde donde Hamás lanzó su ataque masivo. En un primer momento, permaneció en paradero desconocido.