Dejan en libertad a los cinco detenidos por el ataque homófobo a una pareja de lesbianas en Londres

La Policía británica ha puesto en libertad bajo fianza a los cinco sospechosos de propinar la semana pasada una paliza a una pareja de lesbianas en un autobús mientras circulaba por el norte de Londres.

Los cinco, de Uruguay y Estados Unidos y con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años, deberán comparecer de nuevo ante la Policía a principios de julio, y responder nuevamente por un incidente que ha causado consternación en Reino Unido, después de que ambas decidieran publicar fotos de sus rostros ensangrentados por los golpes que recibieron.

Las víctimas, Melania Geymonat y su novia, Chris, fueron agredidas a a primera hora del jueves 30 de mayo. Tras la agresión les robaron un bolso y un teléfono móvil. Las dos mujeres han asegurado que no tienen intención de esconderse tras el ataque, que denunciaron ante la Policía y en Facebook.

"Estaba enfadada y sigo enfadada. He pasado mucho miedo, pero esto no es nuevo. No me da miedo aparecer públicamente como 'queer'. Tendría que hacerlo más a menudo, de hecho", ha declarado Chris a la cadena BBC. Su pareja, Geymonat, extendió la razón del ataque a un caso de violencia machista. "No ocurrió solo porque somos mujeres en una cita. Es porque somos mujeres", indicó.