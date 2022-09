A medida que pasan los días, se hace más evidente que Rusia ha expandido la guerra ruso-ucraniana más allá de las fronteras de Ucrania, aunque lo ha hecho en el ámbito energético. Las sanciones por parte de los países occidentales han traído consigo una amenaza por parte de Rusia de materializar el cierre del grifo del gas, que ya ha ocurrido tras cerrarse el gasoducto Nord Stream 1 "hasta nuevo aviso", lo cual ha desatado un enfado monumental por parte de Alemania y Francia.

Este lunes, Antena 3 Noticias ha entrevistado en exclusiva al director de 'El Periódico de la Energía', Ramón Roca, sobre esta cuestión. A su juicio, "Rusia, por sus intereses, es importante que no deje de suministrar gas", añadiendo que "ha sido un arma más dentro de su guerra y se está utilizando para su máximo beneficio". De hecho, el precio del gas se ha disparado hasta el punto de que Rusia gana un 89% más de beneficios desde que Occidente le impuso sanciones y los rusos subieron los precios.

Asimismo, indica que "Europa tiene un problema realmente importante si finalmente Rusia no pone ese gasoducto a su disposición", añadiendo que no considera "que Rusia no tardará mucho en poder arreglarlo". En los cortes de gas llevados a cabo hasta ahora, Rusia ha aludido a problemas de reparación, tal y como ocurrió con Alemania, a quien debía reparar una turbina para proporcionar el suministro, pero se retrasó por más tiempo del estimado inicialmente.

Sigue el peligro en Zaporiyia

Uno de los mayores temores que hay actualmente es la situación en Zaporiyia, donde se encuentra la central nuclear más grande de Europa, y donde las tropas rusas y ucranianas siguen combatiendo por hacerse con su control. Rusia desconectó hace horas la red eléctrica, dejando a una gran parte de Ucrania sin suministro. La OIEA ha dejado allí a dos miembros de manera permanente para vigilar que la central permanece en correcto funcionamiento.

El temor a que ocurra un desastre nuclear similar al de Chernóbil es real, más aun teniendo en cuenta que los combates son cada vez más intensos y ninguno renuncia a sus pretensiones de luchar por el control de la región. En el caso de Zaporiyia, la catástrofe sería mucho peor, porque alberga una cantidad de material radiactivo superior a la que había en Chernóbil. Por ahora, la prioridad es mantener la estabilidad de la central y alejar los combates de allí.