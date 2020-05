Colapsos en el cementerio de Sao Paulo tras el aumento de muertes por coronavirus en Brasil

Más información Nuevo máximo histórico diario con casi 1.200 muertos con coronavirus en Brasil

Brasil ya es uno de los países del mundo más afectado por el coronavirus. El número de muertes ya ha superado los 21.000 y el país carioca ya es el tercer país del mundo con más contagios, persiguiendo a Rusia.

En Brasil se busca espacio de forma desesperada en el cementerio de Sao Paulo debido al gran aumento de muertes por coronavirus durante los últimos días.

A la crisis del coronavirus se suma la polémica gestión del Gobierno de Bolsonaro, que avisa: "He intentado cambiar nuestra seguridad en Río y no he podido. No voy a esperar a que joroben a mi familia, o a un amigo mío, sólo para reírse. Si no se puede cambiar al jefe, se cambia al ministro y punto final."

Escándalo también en el Reino Unido después de que el asesor principal de Boris Johnson se saltase el confinamiento. Mientras, desde China, llegan esperanzadoras noticias, ya que por primera vez en dos semanas, el gigante asiático no registra ningún caso confirmado.

El mundo musulmán observa con frustración cómo el virus está alterando las celebraciones del fin del Ramadán. Estados Unidos, que busca una vacuna, sigue sumando fallecidos por coronavirus, siendo el país con más víctimas.