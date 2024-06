Un coche atropella a 12 niños que iban en bicicleta en La Rochelle (Francia): hay tres heridos de gravedad

Conmoción en La Rochelle, Francia. Un grupo de 12 niños que circulaban en bicicleta en La Rochelle han sido atropellados por un coche cuando pasaban por un cruce. Los jóvenes disfrutaban de una salida con con el colegio. Para atender los hechos, se ha movilizado a una treintena de bomberos. Según precisa el citado medio, el conductor tenía 83 años.

Según el informe, precisa 'Le Parisien', habría seis niños heridos, tres de ellos de gravedad. Uno de ellos resultó gravemente herido y fue trasladado en avión al hospital universitario de Poitiers (Viena), mientras que otros dos se encuentran en "emergencia absoluta", dijo Emmanuel Cayron, secretario general de la prefectura de Charente Marítimo. Los otros tres heridos se encuentran en "emergencia relativa", añadió.

Los hechos se han desarrollado alrededor de las 10:00 horas cerca del centro de la ciudad de La Rochelle. En ese momento, los niños iban camino de una carrera de orientación en un parque público. Los pequeños iban acompañados de dos animadores de actividades y "estaban acostumbrados a viajar en bicicleta. Lo hacen con regularidad", dijo el ayuntamiento de La Rochelle.

Se sabe que han sido atropellados por un Twingo amarillo en un carril de doble sentido, provocando un "impacto frontal", cuya causa "no está determinada", declaró la fiscalía, que abrió una investigación por lesiones no intencionadas. "La señora recorrió toda la calle por el carril izquierdo yendo contra la corriente, ya no sabía lo que hacía", dijo a la AFP Yann, un hombre que vive en la avenida. "Escuché el sonido del impacto, escuché los gritos", dijo. "No es la primera vez que esto sucede, ha habido cuatro accidentes en cinco años en esta avenida porque la gente conduce demasiado rápido".

Horas después del suceso todavía se podían ver cascos de ciclista en el suelo, un chaleco amarillo fluorescente y bicicletas abandonadas. Las pruebas de alcohol y estupefacientes que practicaron al conductor del coche dieron resultado negativo.

La conductora fue hospitalizada y su custodia policial "levantada por incompatibilidad médica". "Está hospitalizada y aún no puede ser entrevistada", añadió el fiscal. De la investigación de los hechos se encarga la Dirección Interdepartamental de la Policía Nacional (DIPN) de La Rochelle, que ya ha empezado a interrogar a los testigos y a buscar posibles imágenes de las cámaras de vigilancia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com