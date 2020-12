La ciudad alemana de Hanau se queda sin espacio para los muertos por coronavirus y habilita contenedores para almacenarlos

Alemania sufre sus mayores cifras de fallecidos desde que se inició la pandemia de coronavirus. La ciudad alemana de Hanau se han quedado sin espacio para los muertos por la enfermedad. Allí han preparado contenedores para mantener los cuerpos que todavía no tienen espacio en los cementerios.

Cementerios sin espacio

En esos contenedores pueden almacenar hasta 25 cuerpos pero de momento sólo necesitan espacio para dos. Serán utilizados durante un corto espacio de tiempo según ha explicado la responsable municipal. Los depósitos de los hospitales de Hanau están completos mientras los alemanes sufren lo peor de la pandemia de coronavirus durante esta segunda ola.

Las autoridades alemanas contabilizaron en la última jornada 33.777 nuevos contagios con coronavirus, después de registrar un nuevo máximo diario con unos 30.400 positivos, mientras que el país sumó otros 813 muertos, según datos aportados por el Instituto Robert Koch.

Los nuevos contagios por coronavirus notificados hoy incluyen unos 3.500 casos de Baden-Württemberg que este estado federado comunicó con retraso ayer. Alemania habría registrado de todas formas más de 30.000 nuevos contagios en 24 horas por segundo día consecutivo. El número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero asciende a 1.439.938, con 24.938 muertos. Alrededor de 1.069.400 personas constan como recuperadas y la cifra de casos activos se sitúa en unos 345.600, según estimaciones del RKI.

Nuevas medidas

Este pasado miércoles entraron en vigor en Alemania nuevas medidas más restrictivas para frenar el avance del coronavirus, que se prolongarán de momento hasta el 10 de enero, y que incluyen el cierre de comercios no esenciales y de escuelas y se suman al cese de actividad en vigor desde principios de noviembre en los sectores del ocio, el deporte, la cultura y la gastronomía.

Las autoridades alemanas volvieron hoy a incluir las Islas Canarias en su lista de zonas de riesgo por coronavirus a las que aconseja no viajar si no es para actividades esenciales. El Ministerio de Asuntos Exteriores actualizó hoy su recomendación de no desplazarse a España, entrará en vigor el próximo día 20 de diciembre.