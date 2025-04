Choque de ideologías en el Vaticano: todos los detalles del cónclave que elegirá al nuevo papa

Tras el fallecimiento del papa Francisco, la Iglesia Católica entra en sede vacante. La silla de San Pedro está vacía y el Vaticano ya se prepara para elegir a un nuevo aapa. A pesar de que todavía no hay fecha oficial, el Cónclave podría comenzar a partir del 5 de mayo. Todo apunta a que en la votación se enfrentarán dos bandos bien diferenciados, uno mas reformista y otro conservador.

Casi el 80% de los 135 cardenales con derecho a votar en el cónclave fueron nombrados por el aapa Francisco. Esto significa que la mayoría de ellos probablemente sean favorables a sus ideas. Francisco, quien ha promovido abrir las puertas de la Iglesia a las periferias, al diálogo con el mundo moderno y a reformas internas, eligió a muchos de estos cardenales con esa visión en mente. Además, muchos de sus nombramientos son de regiones como Asia, África y América Latina, lo que hace que las voces del sur tengan más peso en la Iglesia. Aunque los europeos siguen siendo la mayoría en el colegio cardenalicio, ahora hay una presencia mayor de cardenales de otras regiones que antes no estaban tan representadas en la Capilla Sixtina.

A pesar de eso, la pugna no será sencilla. La Iglesia atraviesa uno de los momentos de mayor división interna. Muchos de los cardenales no se conocen entre sí. Algunos no hablan italiano. Otros ni siquiera han pisado antes el Vaticano. El ambiente es de incertidumbre y se esperan días frenéticos. Todo con un objetivo: decidir si la Iglesia seguirá el camino iniciado por Francisco o volverá a los esquemas de antes. Mientras tanto, el mundo observará con atención a la espera del humo blanco que marcará el rumbo de la Iglesia.

Proceso de votación

Los cardenales se reunirán a puerta cerrada en la Capilla Sixtina. Habrá cuatro votaciones secretas: dos por la mañana y dos por la tarde. Cada papeleta será escrita a mano, con letra clara. Para que haya un nuevo aapa, se necesita una mayoría de dos tercios. Y una vez pronunciado el "sí, acepto", el elegido pasará a ser, de inmediato, el nuevo Obispo de Roma.

