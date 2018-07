El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lu Kang, ha anunciado este viernes en una rueda de prensa en Pekín que han puesto en marcha "de forma inmediata" medidas de represalia contra importaciones estadounidenses, tras la entrada en vigor en EEUU de aranceles a bienes chinos importados por valor de 34.000 millones de dólares.

El portavoz ha explicado que impondrán medidas pero no ha dado detalles sobre su cuantía ni el número de productos afectados. El gobierno chino ya había avanzado que si Washington aplicaba esta tanda de gravámenes, dirigida principalmente a productos industriales y tecnológicos de alto valor añadido, Pekín respondería con la aplicación de aranceles a bienes estadounidenses por el mismo valor, es decir, 34.000 millones de dólares.

Estos serían principalmente productos agrícolas, sobre todo soja, y otros bienes de consumo como automóviles o whisky, aunque hoy no precisaron sobre qué productos se aplicaron las tasas, el valor total que suman ni tampoco de qué porcentaje son.

"Después de que EEUU activara sus medidas arancelarias contra China, las medidas de China contra EEUU lo hicieron inmediatamente", confirmó Lu tres horas después de que entraran en vigor los aranceles estadounidenses a bienes chinos a las 00.00 horas de la costa este norteamericana.

El portavoz de Exteriores insistió en que "una guerra comercial no beneficiará a nadie" y que "las presiones y amenazas no llevarán a ningún sitio". "No queremos ver una escalada de las fricciones comerciales", recalcó, al tiempo que dijo que China ha intentado convencer a EEUU de "construir la globalización de forma objetiva y solucionar las disputas de forma adecuada a través del diálogo".

Lu no quiso precisar cuándo ha sido la última vez que Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, han mantenido una conversación telefónica a este respecto, pero sí dijo que "las autoridades estadounidenses a todos los niveles son plenamente conscientes de la posición china".