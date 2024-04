El chef José Andrés endurece sus críticas a Israel: "Es una guerra contra la propia humanidad"

El chef José Andrés, fundador de la organización humanitaria World Central Kitchen, asegura que el ataque de Israel no fue un accidente. Afirma que fue "sistemático, coche por coche". Siete trabajadores de la organización murieron cuando fueron alcanzados por un ataque aéreo israelí en Gaza.

No se trató de una "situación de mala suerte en la que ups, lanzamos la bomba en el lugar equivocado", dijo Andrés. "Esto fue en un tramo de 1,5, a 1,8 kilómetros, con un convoy humanitario muy definido que tenía carteles en la parte superior, en el techo, un logotipo muy colorido del que obviamente estamos muy orgullosos", dijo. Está "muy claro quiénes somos y qué hacemos".

El cocinero español ha explicado que el ataque afectó a cuatro vehículos, dos de los cuales estaban blindados. "Lo estaban haciendo en una zona segura controlada por ellos y sabiendo que seguíamos esa ruta", ha explicado.

"Los trabajadores humanitarios y los civiles nunca deberían pagar las consecuencias de la guerra. Este es un principio básico de la humanidad. En este momento, parece que esto ya no es una guerra contra el terrorismo. Parece que es una guerra contra la propia humanidad", ha asegurado.

"No se puede atacar a los trabajadores humanitarios. No se puede apuntar a los niños. No se puede luchar contra las bases de lo que debería defender la humanidad", ha añadido.

En este sentido, el chef José Andrés asegura que "necesitamos conocer la verdad" de lo que ha ocurrido. "Se lo debemos al pueblo. Se lo debemos a ellos, algunos de los cuales eran amigos y con quienes había servido en el frente. Se lo debemos a los palestinos y a todas las demás organizaciones humanitarias", ha subrayado.

Premiada carrera humanitaria

Fundador de World Central Kitchen, ha servido más de 35 millones de comidas en Gaza desde octubre. El chef explicó que su organización construiría un muelle con material e infraestructura en Gaza con ayuda de barcazas y vehículos y así recibir asistencia humanitaria en barcos.

El chef José Andrés destaca por haber llevado alimentación a numerosas poblaciones afectadas por guerras y crisis humanitarias en los últimos años. World Central Kitchen fue fundada en el año 2010 después de que José Andrés viajara a Haití tras el terremoto con el objetivo de atender a los afectados.

Desde entonces, su proyecto no ha parado de crecer. Su último frente ha sido en Gaza debido a la guerra que mantienen Israel y Hamás en el enclave.

En el año 2013 recibió el galardón al diseño en los Premios de la Herencia Hispana, por sus contribuciones a la promoción de la cultura hispana. En ese momento, el chef logró enseñar a los estadounidenses que las porciones pequeñas o tapas son la "forma correcta de empezar a comer". Asimismo, afirma en su página web que se mantiene fiel tanto su identidad como inmigrante español como ciudadano estadounidense, "asumiendo la responsabilidad tanto de embajador culinario como de inmigrante representante de las dos naciones".

También fue galardonado como el Humanitario del Año en 2018 por la Fundación James Beard.

En los últimos años, ha respondido a varias crisis importantes. Tras el terremoto que devastó Haití, el huracán María que arrasó Puerto Rico, los incendios forestales en el sur de California o la crisis de refugiados en la frontera con Venezuela.

