La coordinadora del centro de votación venezolano en Barcelona, sobre la prohibición de abrir: "Se equivocaron y no se dieron cuenta de la capacidad que tenemos de organizarnos"

Adriana Rubial, coordinadora del centro de votación en Barcelona contra la constituyente de Nicolás Maduro, explica durante una entrevista en Espejo Público que no les dejaron votar porque desde el Ayuntamiento les dijeron que les faltaba una licencia y alega que es una "excusa" porque nadie le dijo qué tipo de licencia tenían que pedir. De hecho, alquilaron el local hace una semana por más de 200 euros para evitar hacerlo en la calle y que pudieran surgir otros problemas.

"No queremos un apoyo explícito, pero por lo menos que cumplan con la ley"

Cuando llegaron a las 7:30 horas, les dijeron que no les podían abrir el centro por la falta de una licencia, aunque sin especificar cuál, algo que no ocurrió en otros municipios de España. En la calle, sin embargo, explica que no tuvieron problemas pero que no tenían preparado lo necesario para que la jornada de votación transcurriera fuera, como un toldo, enchufes, neveras o unos lavabos para las personas que estuvieron allí todo el día. "Lo pudimos realizar, ellos se equivocaron y no se dieron cuenta de la capacidad que tenemos de organizarnos y de salir con esto adelante", subraya Rubial, y agradece a los vecinos de la zona y a los comerciantes su ayuda para que 15.000 personas pudieran ir a votar.

En cuanto a los motivos por los que no pudieron utilizar el local alquilado, no duda que fue una "decisión totalmente política" de Podemos o de Barcelona en Comú y sigue esperando que le indiquen cuál es la licencia que tendrían que haber solicitado.

La venezolana también denuncia que Podemos nunca se ha posicionado en contra de la violación de los derechos humanos en Venezuela, por lo que pide que los que han huido del país por la falta de libertad no se encuentren con lo mismo en Barcelona. "No queremos un apoyo explícito, pero por lo menos que cumplan con la ley", concluye.