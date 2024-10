Casi el 70% de los europeos teme que los 'hackers' manipulen los resultados electorales con la IA

La Inteligencia Artificial se adentra cada vez más en la sociedad. El informe del Center for the Governance of Change (CGC) de IE University, 'European Tech Insights', revela qué opinan los ciudadanos europeos acerca de esta novedosa tecnología.

La encuesta European Tech Insights 2024 se realizó a través de dos sondeos: uno dirigido a la población general, donde participaron 3.006 adultos de 10 países: Alemania, España, Estonia, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rumanía y Suecia. Y otra encuesta a funcionarios públicos de los mismos 10 países.

El IE University destaca tres datos: la brecha generacional en la confianza depositada en la Inteligencia Artificial, el temor a la manipulación en las elecciones y su oposición a su uso en algunos sectores.

Por ejemplo, dos de cada tres europeos (67%) se muestran preocupados por su posible uso indebido de la IA en las elecciones por parte de 'hackers'. La desconfianza destaca en Reino Unido (54%) y España (51%), donde la mayoría de los ciudadanos desconfía cada vez más de la influencia de esta tecnología en la democracia. Sin embargo, los jóvenes sí confían en la IA para votar a candidatos políticos. Y así lo indica el 34% de europeos menores de 35 años.

Sí a la IA para optimizar el tráfico, pero... no en todos los sectores. El 79% de los europeos apoya la Inteligencia Artificial en funciones de servicio público como la optimización del tráfico. Pero rechaza su uso en algunos sectores, como la gestión de asuntos personales o legales. En esa línea destaca la oposición de Reino Unido: la mayoría de encuestados asegura no sentirse cómodo, por ejemplo, con que la IA procese sus declaraciones de la renta.

El 75% de los encuestados apoya que la Inteligencia Artificial se use en operaciones policiales y militares, como el reconocimiento facial y los datos biométricos, pero para la vigilancia.

"Las conclusiones del informe de este año indican claramente una creciente preocupación pública por el papel de la IA en la configuración de las elecciones, al tiempo que ponen de relieve una brecha generacional en las actitudes hacia el potencial de la tecnología en la gobernanza", destaca el informe de IE University.

