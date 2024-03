Los riesgos de vender el iris: los datos biométricos son "muy sensibles" y pueden usarse de forma ilícita

Se acabaron las largas colas de gente esperando para escanear su iris a cambio de criptomonedas . Las casetas que se habían montado en algunos centros comerciales han cerrado sus puertas, por lo menos hasta dentro de tres meses. La Agencia Española de Protección de Datos ha prohibido esta práctica después de que numerosos usuarios lo denunciaran por falta de información.

Esa venta del iris puede ser peligrosa porque esos datos biométricos podrían utilizarse de forma ilícita. La abogada experta en mundo digital Elena Gil ha explicado para Antena 3 Noticias que la medida de la Agencia Española de Protección de Datos es cautelar "porque sobre este caso hay más preguntas que respuestas". Se espera que en estos meses en los que la práctica estará prohibida se esclarezca el asunto. Si no, la medida podría prorrogarse.

"A partir de la foto del iris sacan un código y ese código sirve para identificar que tú eres único"

"Además de pedir a la empresa que pare con el escaneo, ha pedido que bloquee la información que se ha obtenido hasta ahora y que no la utilicen para nada", porque de momento no está claro para qué podría utilizarse, ha explicado la experta.

La abogada se reunió con Worldcoin, la empresa que lleva a cabo esta práctica, y ha asegurado que "ha confirmado que con el iris no son capaces de extraer datos adicionales de salud, por ejemplo enfermedades, pero hay ciertas cuestiones que aún no quedan claras". Esto es porque "a partir de la foto del iris sacan un código y ese código sirve para identificar que tú eres único", pero aún no se sabe qué significa eso y para qué se usará. "Habrá que esperar", ha zanjado.

Para aquellos que han vendido su iris, asegura que no existe un vacío legal para defenderlos: "Se trata de un dato personal (el iris) y por tanto está regulado en la normativa europea". Esta regulación incluye cuestiones como que la persona que da ese dato tiene que ser mayor de edad. Elena Gil considera que "a partir de ahora habrá que ver si hace falta modificar la regulación" porque alerta de que, en este caso, es un dato personal "más sensible" que otros, porque es biométrico.

