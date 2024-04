Compra una casa de cuatro plantas por un euro en Sicilia: "En España no hay esa opción"

La creadora de contenido Yasmina Rakib Requena ha adquirido una casa de cuatro plantas en un pueblo de Sicilia, Italia. Ha compartido el video en el que hace un "house tour" en redes sociales y se ha hecho viral. "Me he comprado una casa por un euro. Es antigua, de pueblo, está para reformar y hay que entender que se vende por un euro", explica.

Es consciente de que tiene que hacer reforma porque la casa no está en sus mejores condiciones, sobre todo las habitaciones, la cocina y los cuartos de baño, también el techo, la buhardilla y el sótano. "Es una casa para reformar, muy vieja, pero en España no hay esta opción de tener casas por un euro", afirma la tiktoker.

La casa como tal si que le costó solamente un euro, pero el precio del inmueble finalmente se elevó a casi 3.000 euros sumando "490 euros en gestión inmobiliaria y 2.500 el notario", pero, aún así la joven asegura que le sale rentable. Incluidos los gastos de la reforma, la casa seguirá siendo más barata que comprar una nueva. La casa está ubicada en Mussomeli, un pintoresco y pequeño pueblo de Sicilia con vistas espectaculares a la montaña.

Cómo conseguir casas por un euro

La creadora de contenido desconoce si este tipo de compras se hacen en España pero dice que es una buena oportunidad para los jóvenes. Son los más perjudicados hoy en día por el alto precio de los alquileres y los grandes requisitos que hay que cumplir para que les den una hipoteca. Lo tienen cada vez más complicado, por lo que la Yasmina anima a la gente de su edad a llevar a cabo prácticas como la suya para así poder independizarse.

"En España que esto no se haga o no se conozca no significa que no exista. Sé que es chocante, pero hay que abrir la mente, parece mentira, lo sé, pero te invito a que, antes de decirme que es mentira, investigues un poco", insiste.

En una entrevista en Antena 3 Noticias, Yasmina Rakib ha explicado cómo encontró el chollo: "Mi novio me pasó el enlace de un artículo, llamé a los Ayuntamientos y me confirmaron que existía pero cada pueblo tiene su sistema y sus requisitos. En ese momento vivíamos en Ibiza en una furgoneta y quería tener una casa".

Su objetivo ahora es reformarla, disfrutarla en vacaciones y después alquilarla por Airb&b para sacar un dinero extra. Por el momento la reforma la van haciendo cuando tienen vacaciones porque viven en España y van "chapurreando" el italiano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com