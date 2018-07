La carta de un profesor a los padres de sus alumnos que se ha vuelto viral

Miles de usuarios han alabado la carta de un profesor que se ha dado a conocer a través de las redes sociales y ha sido compartida en numerosas ocasiones.

El maestro asegura en la misiva, publicada en Facebook, que los padres "no deben quitar los sueños ni las ilusiones" de sus hijos y recuerda la importancia de fomentar la confianza en sí mismos de los más pequeños.

Este es el contenido de la carta que se ha vuelto viral:

Estimados Padres:

El semestre de sus hijos está próximo a terminar y las notas finales serán reveladas pronto. Sé que están ansiosos por saber su desempeño, pero recuerden que entre todos nuestros estudiantes hay algunos artistas que no necesitarán comprender mucha Matemática, empresarios que no se preocuparán mucho de la Historia o Filosofía, músicos cuyas calificaciones en Química tal vez no serán las mejores, deportistas cuyas aptitudes físicas serán muy importantes en su disciplina.

Si su hijo no consigue las mejores notas no le quite la confianza en sí mismo, ni su dignidad. Dígale que está bien, que solo son notas, que aún así están hechos para cosas grandes en la vida, no les quiten sus sueños y talentos; hagan esto y vean a sus hijos conquistar el mundo.