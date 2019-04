Pedro Baños: "En España no es necesario subir la alerta antiterrorista"

El autobús del Borussia Dortmund fue atacado este martes cuando se dirigía al estadio para disputar su partido de Champions contra el Mónaco, partido que por estos hechos fue suspendido. Espejo Público ha hablado con el coronel Pedro Baños que ha mantenido que en España "no es necesario subir la alerta antiterrorista" porque bajo su opinión "la única diferencia ahora mismo con el nivel 5 es no tener la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y eso no es necesario".

Las autoridades alemanas todavía no hablan oficialmente de atentado terrorista. La policía ha encontrado una nota reivindicando el ataque y por todos estos hechos, Pedro Baños ha indicado que "lo que está claro es que es un atentado terrorista, son tres explosiones y hay una carta reivindicando la autoría".

Baños destaca la prudencia de las autoridades germanas, "creí que han actuado como hay que actuar". Además ha explicado que "los terroristas se van adaptando" según se amplían las medidas de seguridad".

El jugador español Bartra ha resultado herido, según los indicios Baños considera que "las explosiones estaban a mayor distancia y por lo tanto los efectos que han causado han sido mínimos".