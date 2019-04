Capriles: "El rechazo al Gobierno de Maduro debe andar por el 80%"

Teo Ibernón intenta acercarse a la Asamblea Nacional. Debe actuar con cautela porque el equipo no tiene el permiso para grabar en Venezuela. Al llegar, sorprende la presencia de un numeroso número de chavistas que rodea el edificio para presionar a la oposición. Dentro del Parlamento, gracias a la mayoría de la MUP, sí se ha concedido acreditación; el único lugar donde los periodistas pueden trabajar libremente.



Antena 3 es la primera televisión de España a la que el presidente de la Cámara, Henry Ramos Allup, concede una entrevista. "En Venezuela hay una crisis humanitaria, a ojos vista están las colas en todos los mercados", afirma. Y la culpa, según los medios oficialistas, no es del Gobierno de Nicolás Maduro sino de "la oposición, la derecha vernácula, el imperialismo yanqui, el capitalismo internacional..., de todos menos de un Gobierno que ha despilfarrado y robado", explica.



"Este país está importando el 70% de todo lo que se consume: leche, carne, aves, porcinos", subraya Allup, que tilda esa cifra de "pavorosa". La primera medida que tomó fue retirar los símbolos chavistas. Ahora, los únicos cuadros que hay en el recinto son los de Simón Bolívar.



Henrique Capriles, que perdió las últimas elecciones presidenciales contra Maduro por un puñado de votos, explica que el objetivo de la oposición es "convocar un referendo revocatorio" para acelerar el fin del mandato. "Se necesitan el 20% de las firmas de los electores", explica. Incluso está convencido de que "el rechazo a este Gobierno debe andar por el 80%" y de que "hay gente dentro del seno del Gobierno que estaría a favor de un cambio político en el país".



Fuera de la Asamblea, se vive tensión. La oposición va a presentar una moción para incentivar la producción propia y recudir la dependencia externa, pero los chavistas creen que es una maniobra privatizadora. Los partidarios de Maduro no tienen ahora escaños suficientes pero la calle es suya. Al final, consiguen irrumpir en el edificio y el Pleno tiene que suspenderse. La Ley de Producción Nacional tendrá que esperar.



Los diputados opositores sufren esa violencia. Agresiones mucho más que verbales, también físicas. Y, sobre todo, amenazas. Allup explica que no tiene personal de seguridad armado; él, que es el presidente de la Asamblea Popular. Hasta ese punto se encuentran indefensos.