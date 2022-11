Camioneros partidarios de Bolsonaro bloquean carreteras en Brasil: "No aceptamos ser gobernados por un hombre del mal"

Uno de los grandes retos que deberá afrontar el nuevo presidente de Brasil, Lula da Silva, es la polarización en el país. La violencia e insultos por apoyar a un candidato o a otro no han dejado de aumentar. En la víspera de las elecciones, incluso una aliada de Jair Bolsonaro amenazó a punta de pistola a un votante de Lula. Ahora, camioneros partidarios del ultraderechista Bolsonaro cortan las calles de Brasil.

A modo de protesta, los transportistas han provocado cortes totales o parciales en los 26 estados de Brasil. No aceptan la victoria del líder del Partido de los Trabajadores. Se registraron hasta la noche del lunes 242 protestas, según Policía Federal de Carreteras. Santa Catarina (48), Río Grande do Sul (43) y Moto Grosso (42) son los tres estados donde más bloqueos se han producido.

Las autoridades han contestado a las protestas, y es que, se ha llegado a interrumpir el tránsito durante más de 12 horas en varios puntos de Brasil. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, ordenó a la policía comenzar a levantar los bloqueos de las carreteras y demás vías públicas. Quien lo incumpla, se enfrenta a multas de 20.000 euros e incluso penas de cárceles.

La mayoría de asociaciones de camioneros del país están alineadas con Bolsonaro, quien el domingo perdió la segunda vuelta electoral ante el exmandatario Lula da Silva. El propio ultraderechista está colaborando con esa confusión, porque sigue en silencio, dos días después de las elecciones. Además, en campaña, se ha dedicado a sembrar dudas sobre el sistema electoral brasileño. Muchos creen que Bolsonaro no quiere reconocer los resultados.

Los camioneros no dan tregua

No dan tregua. Los camioneros se han mantenido firmes en sus protestas. Hacen todo lo posible por cortar el paso. No reconocen a Lula como presidente. "Es el mayor fraude electoral de la historia de Brasil", decía un protestante. "No aceptamos ser gobernados por un hombre del mal", exclamaba otro camionero. Acusan a Lula de corrupto, estuvo en la cárcel casi 600 días por una por una condena que posteriormente fue anulada.

"No aceptamos a un ladrón como presidente" "Él debería estar preso y no disputando elecciones", denuncian los camioneros. Ante el silencio de Bolsonaro, uno de sus hijos, Flavio Bolsonaro, ha agradecido a los manifestantes el apoyo: ¡Levantemos la cabeza y no renunciemos a nuestro Brasil!". Algunos manifestantes ya han sido arrestados.