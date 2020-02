Un camionero de Manchester convence al tribunal de que no le quiten el permiso de conducir porque si lo hacen perderá su trabajo y a su novia

Jordan Cassidy es camionero de profesión, de ahí que el coche sea su herramienta de trabajo. Las autoridades denunciaron el pasado mes de diciembre a Cassidy por exceso de velocidad y por ese motivo corría el riesgo de perder su licencia para conducir.

Sin embargo, este joven de 24 años vecino de Denton, Greater Manchester, ha conseguido mantener su permiso de una forma peculiar. Tras haber sido denunciado por cuarta vez por exceso de velocidad, Cassidy hizo un llamamiento al tribunal que estudiaba su caso para pedirles que le mantengan el permiso de conducir.

"Si no puedo conducir, perderé mi trabajo. Si no pudiera conducir no podría pagar mis gastos" que incluyen la hipoteca de la casa que comparte con su novia y, esto podría acarrearle que su novia lo dejase. En un apasionado ruego al tribunal, según recoge el Daily Mail, les pidió que no lo inhabilitaran y añadió: "No sé qué más decir, simplemente no lo hagan".

Tras varias deliberaciones, el tribunal decidió permitirle conservar su licencia pese a que le recriminó: "Has hecho algo muy tonto". Han justificado su 'perdón' porque entienden la importancia de mantener la estabilidad dentro de la vida familiar.

"Eres un hombre afortunado, un hombre muy afortunado. Cuando conduces esa furgoneta con exceso de velocidad aumenta el riesgo de un accidente y, si lo haces de nuevo, es posible que no tengas un trabajo o un hogar", recordó el tribunal al joven.