Buscan a un hombre por violar y robar un cadáver en el metro de Nueva York

Todo comenzó en la noche del martes, cuando un hombre en situación de calle, que se cree murió por causas naturales durante el trayecto del tren de la línea R, fue encontrado sin vida por otros pasajeros. El hallazgo ocurrió a la altura de la estación Whitehall Street-South Ferry, en el Distrito Financiero de Manhattan.

Dos agresiones, una víctima

Las grabaciones de las cámaras de seguridad revelaron lo que ocurrió antes del aviso a la policía. Alrededor de las 23:00 horas, una mujer se acercó al cuerpo, aparentemente inconsciente, sustrajo varios objetos personales y huyó del tren. Minutos después de la medianoche, un segundo individuo subió al vagón, revisó los bolsillos de la víctima y, según las imágenes, realizó actos sexuales con el cadáver antes de bajarse en la siguiente parada.

Según informaron las fuentes policiales, el agresor aprovechó los momentos en los que el vagón estaba vacío para actuar. Incluso habría movido el cuerpo desde el asiento al suelo para continuar el abuso. Las grabaciones han sido claves para reconstruir los hechos y lanzar un operativo urgente de búsqueda.

Identificación en curso

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) distribuyó carteles con las imágenes del sospechoso entre sus empleados. La policía lo busca por "conducta sexual inapropiada con un muerto", según el cartel difundido, y señala que su última dirección conocida es en El Bronx."

De acuerdo con el 'New York Post', el hombre tiene 56 años, es presuntamente adicto a la heroína y recientemente salió de prisión. Su hermano, que asegura no haberlo visto en los últimos días, expresó su conmoción al enterarse del caso. "No es ese tipo de persona", declaró.

Por ahora, ni la identidad de la víctima ni la de los sospechosos ha sido revelada públicamente. La investigación continua abierta mientras las autoridades siguen tratando de esclarecer los hechos y detener a los implicados.

