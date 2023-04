Buscan a una bebé secuestrada de los brazos de su madre, de solo 13 años

Una niña de 13 años fue madre hace 9 meses tras una violación y hace unos días se la han arrebatado de sus brazos a la bebé en Costa Rica. El secuestro coincide con que este miércoles estaba prevista una prueba de paternidad para demostrar que el padrastro de la adolescente presuntamente había abusado de ella y es el padre biológico de la bebé, Keibril García Amador.

Por este motivo, todo apunta a la involucración del padrastro de la madre, un hombre de 34 años que ya ha sido detenido y para el que se han decretado seis meses de prisión preventiva. La adolescente, por su parte, está bajo protección del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) desde el domingo.

De forma paralela, se ha intensificado la búsqueda de la bebé, en la que participan más de 80 oficiales de la Fuerza Pública, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y miembros de la Cruz Roja. Para ello, se están peinando fincas y cafetales en varios puntos de la provincia de Cartago, al este de San José (la capital del país). Asimismo, Randall Zúñiga, director interino del OIJ , informa de que se han unido a la búsqueda miembros de un grupo de la Brigada Operacional de Apoyo (BOA) del OIJ y otro de buceo en ríos de la zona.

El momento del secuestro

Los familiares de la madre han explicado en medios locales que la persona que secuestró a la bebé salió de un cafetal con capucha verde y una mascarilla mientras la adolescente estaba vendiendo números para un rifa a un kilómetro de su casa, en Mata de Guineo. Según esta versión, una vez le quitó a la niña de las manos, salió corriendo entre las plantaciones agrícolas.

Hipótesis del rapto

La hipótesis principal del secuestro de la bebé Keibril García Amador es que el hombre que la raptó pretendía evitar la prueba de paternidad para que no se pudiera demostrar el abuso del padrastro. No obstante, Zúñiga confirma que ese test se va a realizar independientemente de las circunstancias: "La prueba siempre se va a realizar, independientemente tengamos a la bebé o no, ya que tenemos otros elementos de ADN". En cualquier caso, las autoridades aseguran que todavía tienen la "esperanza" de encontrar a la pequeña con vida.

La reacción de las autoridades

Gloriana López, presidenta del Patronato Nacional de la Infancia y ministra de la Niñez y la Adolescencia, señaló este martes que las instituciones de forma inmediata y articulada están tomando "las medidas administrativas y judiciales para localizar a la bebé de 9 meses". Además, aprovechó el mensaje enviado a los medios de comunicación para para rechazar "la normalización de la violación, de las relaciones impropias, del embarazo en adolescentes y otras formas de abuso".