La burbuja inmobiliaria china explota en las ciudades medianas

En los mil millones de metros cuadrados de casas vacías que hay en China podría vivir toda la población de Australia. Lo que quedan en las ciudades medianas son enormes esqueletos de hormigón que reciben a las familias que se han colado en obras abandonadas.

Algunos hasta habían soñado con un hogar para sus hijos y lo habían pagado en su totalidad. Qin Yan es una de las afectadas, "He reclamado pero nadie me da soluciones. Necesito que me devuelvan el dinero para poder comprar otro piso".

La misma situación se repite en otras ciudades medianas. No cesan las protestas de albañiles que reclaman sus salarios y la crisis del sector se extiende a pequeñas empresas. Jiang Zihui, es propietario de una de ellas, "soy decorador de interiores y cada vez hay menos trabajo y peor pagado".

Incluso grandes fortunas como la del grupo Wanda han recortado sus inversiones en viviendas. Apuestan por otros sectores como el ocio o el turismo.