Bruselas replica a Margallo que el preacuerdo con Turquía para deportar refugiados es legal

La Comisión Europea reiteró que el preacuerdo con Turquía sobre la devolución de refugiados e inmigrantes irregulares es "legal" y "una buena opción", y recordó que aún se está trabajando sobre los detalles para contar con un acuerdo final a finales de esta semana.

"Para la Comisión Europea y para nuestros juristas este preacuerdo aprobado el pasado lunes es un acuerdo legal", sostuvo en una rueda de prensa el portavoz comunitario Margaritis Schinas, quien recordó que el propio presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, se ha pronunciado en esta línea y ha considerado que es una "buena opción".

Schinas reconoció que el preacuerdo necesita, no obstante, más discusión para ver cómo funciona en la práctica. "No se trata de un acuerdo final donde todos los elementos estén ahí. La terminología es importante. Ahora le toca al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, hacer la transición a eso que esperamos ver como un acuerdo en el Consejo europeo de esta semana", añadió.

El portavoz pidió que los análisis sobre el pacto se realicen cuando exista un acuerdo final y no durante la fase de transición, al tiempo que aseguró que "los derechos de los demandantes de asilo serán garantizados y no se les privará del proceso de solicitar asilo".

Bruselas ha pactado con Ankara un sistema para expulsar refugiados e inmigrantes irregulares que plantea serias dudas legales puesto que solo ofrece reubicar en la UE a un sirio por cada sirio que reciba Turquía, lo que deja en el aire cómo podrán otras personas en necesidad de protección internacional solicitar el asilo, entre otras cuestiones.

"Es una arquitectura un poco diferente, pero eso no quiere decir que sea ilegal", afirmó Schinas, quien hizo hincapié en que hay que esperar a la fase final del proceso.

El portavoz no pudo precisar cómo se permitirá a las personas expulsadas hacia Turquía que no sean sirias, como eritreos o afganos, solicitar asilo o pedir que no se les deporte a Turquía si no lo consideran un "tercer país seguro", y se limitó a decir que esta cuestión deben precisarla las autoridades griegas.

"El texto del acuerdo menciona que necesitamos un proceso acelerado para permitir que estos argumentos sean escuchados mediante un proceso judicial apropiado, y será Grecia la que tenga que organizar este sistema acelerado", indicó.

Schinas respondió así al ser preguntado por las declaraciones del ministro español de Exteriores y Cooperación en funciones, José Manuel García-Margallo, que aseguró hoy que el preacuerdo con Ankara es "inaceptable" y que España rechazará expulsiones colectivas de refugiados.