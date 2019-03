Bruselas reconoce discrepancias a la hora de acordar posibles sanciones contra Rusia

El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha reconocido divergencias entre los Estados miembros sobre las sanciones económicas a Rusia en respuesta a los pasos que ha dado para anexionarse Crimea.



"Es difícil responder si los Veintiocho pueden llegar a la unanimidad. Espero que lleguen. Ya saben los intereses tan diversos que hay entre los Estados miembros", ha explicado en rueda de prensa tras su discusión con los líderes europeos al inicio de la reunión.



Schulz ha recordado que hay "Estados miembros de la Unión Europea que son muy dependientes energéticamente, otros que tienen intereses financieros enormes y otros que han invertido fuertemente y quieren proteger sus inversiones".



"Claramente será muy difícil encontrar una línea única que todos puedan compartir. Es necesario que este sea el caso, de que se encuentre una línea. Será difícil pero es esencial, indispensable que haya una línea acordada", ha insistido.



Preguntado si los líderes deben pasar ya a la fase de sanciones económicas por la anexión de Crimea, el eurodiputado socialdemócrata ha defendido que los líderes deben enviar un mensaje de que "esto es suficiente" y que "esto no puede ocurrir más en ningún otro lugar".



"No puede ocurrir de nuevo sin repercusiones serias a nivel económico", ha insistido, al tiempo que ha defendido también analizar el impacto de las sanciones en los Estados miembros y preparar a la opinión pública.



"Rusia se ha anexionado Crimea", ha recordado, advirtiendo que esta "violación" de las soberanía territorial de un país europeo. "No ocurría nunca desde del fin de la Guerra Fría", ha avisado.



El presidente de la Eurocámara ha defendido que Europa debe dar ayudas económicas a Ucrania sin imponer condiciones de reforma, que deben abordarse a más largo plazo. "Pero por el momento no es necesario discutir reformas. Necesitan dinero mañana para pagar las facturas, a funcionarios y hacer que el país sea capaz de funcionar. Creo que es más importante ahora en lo inmediato", ha explicado.



En todo caso, ha descartado la opción de la adhesión para Ucrania. "No creo que esto sea realista", ha recalcado. "No creo que tengamos que hacer promesas sobre esta cuestión todavía", ha zanjado, insistiendo en que "Ucrania necesita ayuda a corto plazo".