Uno de los terroristas de Nueva Zelanda explicó los motivos para atentar contra las dos mezquitas en sus redes sociales

El ministro de Exteriores de Serbia, Ivica Dacic, ha aclarado este viernes que los terroristas de Nueva Zelanda no tienen ningún vínculo con el país balcánico, en repuesta a las alusiones que uno de ellos ha hecho al nacionalismo serbio. "Serbia no tiene ninguna conexión con esto. No estamos pidiendo a nadie que vengue a ninguna víctima serbia en el mundo", ha dicho Dacic en una rueda de prensa.

"Condenamos este mal uso (de los símbolos nacionales) que daña los intereses serbios y detendremos a cualquiera que sospechemos que tiene estos pensamientos", ha añadido.

Un usuario de Facebook identificado como Brenton Tarrant -uno de los terroristas- ha publicado imágenes con símbolos del nacionalismo serbio y un manifiesto de 73 páginas en el que, entre otras cosas, critica la injerencia de Estados Unidos en los Balcanes a favor de Kosovo.

En una cuenta de Twitter también atribuida a Brenton Tarrant se han publicado asimismo imágenes de unas armas similares a las que se han utilizado en el ataque con unas inscripciones con alusiones a distintas personas, incluidos Bajo Pivljanin y Novak Vujosevic, que lucharon contra el Imperio Otomano, según informa Balkan Insight.

En el manifiesto, el atacante se describe como una persona normal de 28 años nacida en Australia en el seno de una familia humilde. Cuenta que tiene descendencia británica y que durante su infancia nunca se preocupó demasiado por sus estudios.

Explica que no fue a la universidad porque no le interesaba ninguno de los estudios que se ofertaban y que tuvo trabajos esporádicos antes de introducirse de lleno en el mundo de Bitconnect.

Además, en un vídeo difundido en redes sociales por Tarrant antes del tiroteo contra las dos mezquitas de Christchurch, suena una canción en honor al líder serbobosnio Radovan Karadzic, condenado por genocidio y crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY). "No sé quién pudo ser su inspiración. He visto otros nombres (de otras nacionalidades) en la lista, así que preguntad a otros países sobre esto", ha espetado Dacic.

Al menos 49 personas han muerto y 48 han resultado heridas por el atentado contra dos mezquitas de Christchurch. Cuatro personas -tres hombres y una mujer- han sido detenidos por este ataque terrorista. "Es el día más oscuro para Nueva Zelanda", ha dicho la primera minista, Jacinda Ardern.

