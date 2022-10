Borrell critica la dependencia de Europa con EE.UU. y Rusia: "No podemos ser herbívoros en un mundo de carnívoros"

La guerra en Ucrania ha dejado al desnudo todas las debilidades de Europa, un continente que, en su mayoría, y sobre todo la zona oriental, tiene una gran dependencia energética de Rusia. A ello ha querido referirse el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, criticando también la dependencia que tiene el continente de Estados Unidos en materia de seguridad.

Concretamente, Borrell ha querido indicar que "lo que está ocurriendo ahora es la toma de conciencia de que esto no basta. Esto no basta, porque no podemos ser herbívoros en un mundo de carnívoros". Con estas palabras, Borrell indica que apuesta por una Unión Europea que sea capaz de disponer de sus propios recursos, en aras de intentar reducir una dependencia que, como se ha podido observar, es casi total, y preocupa al bloque comunitario.

De hecho, uno de los mayores temores que existe en la Unión Europea sobre un conflicto armado entre Estados Unidos y Rusia, es la situación en que quedaría el continente. Sin suministro de energía, sin seguridad, sin alimentos que obtienen principalmente a través de estos países... lo que es cierto es que Rusia, a pesar de su pérdida de hegemonía mundial, sigue siendo uno de los principales proveedores del planeta en determinadas cuestiones, principalmente la energética.

¿Qué otras alternativas se pueden contemplar?

Si buscamos una fuente de energía para suplir el gas ruso, podemos tener en cuenta varias: la construcción de nuevos gasoductos, el carbón o el uso de la energía nuclear. En esta última cuestión ha sorprendido la activista sueca Greta Thunberg, después de pedir que no se cierren las centrales nucleares en Alemania, donde se prevé una fuerte crisis energética para este invierno, y con la intención de que no se use el carbón, una fuente de energía más contaminante.

En lo referente a la materia de seguridad, la Unión Europea lleva una gran cantidad de tiempo planteando que se cree un Ejército entre los países miembros, aunque este proyecto no ha terminado nunca de concluirse. Por ahora, la mayoría de los países de la UE que forman parte de la OTAN, tienen garantizada su protección, pero, nuevamente, Estados Unidos es garante de dicha protección, por lo que la Unión Europea también busca nuevas alternativas en esta cuestión.