La boda de Marta Luisa de Noruega con Durek Verrett: los detalles del enlace e invitados

La princesa Marta Luisa de Noruega se casa con Durek Verrett, un autodenominado chamán estadounidense a quien conoció en 2018. El enlace de la hija de los reyes Harald V y Sonia está precedido por varias controversias y en el que se han invitado a una reducida presencia de la realeza europea.

Los novios acudieron al enlace cubiertos por una sábana para evitar ser fotografiados. A diferencia del resto de la familia real y los invitados, que sí desfilaron por el exterior del recinto. Entre los rostros conocidos que acudieron se encuentra la princesa Victoria de Suecia y su hermano menor el príncipe Carlos Felipe. Asimismo se espera que acudan estrellas de Hollywood como Gwyneth Paltrow, Lenny Kravitz, LeAnn Rimes, Selma Blair, entre muchos otros.

Los invitados acuden al enlace con prohibiciones de indumentaria; no se puede llevar el color blanco, el negro, el rosa y el dorado mientras que los hombres solo pueden vestir el clásico smoking. Además, no podrán dar uso de sus teléfonos móviles e inmortalizar la ceremonia.

Los novios, a pesar de su discreción, han terminado saliendo a saludar al balcón del hotel del fiordo de Geiranger en el que ha tenido lugar el banquete. Marta Luisa de Noruega llevaba un traje nupcial de color blanco y con un diseño tradicional. Asimismo llevaba una tiara de espigas, una joya que recibió por parte de su abuelo el rey Olav V de Noruega cuando cumplió los 18 años.

La celebración comenzó el jueves con una fiesta de bienvenida en Alesund. El viernes se realizó un paseo en barco por el fiordo Geiranger y una segunda fiesta de temática latina.

En el menú nupcial destacan las vieiras procedentes de la localidad de Frroya acompañadas de pera, bonita y perlas de cítricos. Después, como plato principal, se ha ideado un fletán salvaje, un pescado que irá servido con puré de calabaza, setas rebozuelos y verduras de temporada. De postre los invitados disfrutarán de una tradicional tarta de queso con frambuesas, limón y sorbete.

La historia de amor entre Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett

Tras seis años de noviazgo, la pareja celebra su amor en una ceremonia entre montañas y cascadas en Noruega. Desde entonces poco se ha sabido de su historia hasta ahora, cuando ambos han explicado varios detalles de la revista 'Hello!'. Según la revista se conocieron por una amiga en común, Millana Snow, una gurú de Hollywood. Su conexión, según cuentan, fue al momento y les llevó a establecer una relación que comenzó como una amistad a distancia pero que pronto pasó a ser un romance.

"Me asusté. Había tenido relaciones en las que la gente me hacía responsable de su felicidad y, por eso, decidí centrarme en Dios. Quería que mi vida consistiera en ayudar a la gente. Entonces un amigo me dijo: '¿Y si ella es la persona que estabas esperando?'. Así que invité a Marta a comer a mi casa de Hollywood Hills", explicó Verrett a la revista.

Ambos se mantuvieron durante varios meses a distancia manteniendo el contacto por carta y con encuentros ocasionales en Londres o Nueva York. Seis meses después compartieron su primer beso y la relación dejó de ser una amistad. "Estábamos sentados en mi casa de Los Ángeles, mirándonos fijamente. Entonces los dos nos inclinamos hacia delante y fue realmente precioso...", recuerda la pareja.

¿Quién es Marta Luisa de Noruega?

Marta Luisa de Noruega es la hermana mayor del príncipe Haakon, heredero al trono noruego. Después de que en el año 1990 la ley sálica fuera abolida, la princesa podría reinar.

Tiene tres hijas de su primer matrimonio con el escritor y artista Ari Behn, del que estaba divorciada y se suicidó en 2019. La princesa no quería casarse tras su divorcio hasta que conoció a Durek Verrett. "Había decidido no hacerlo de nuevo, pero después de conocer a Durek en 2018 cambié de opinión. El amor lo puede todo", ha dicho.

