Biden reconoce su error al decir que había que poner a Trump "en la diana" en los días previos al intento de asesinato

El presidente de Estados Unidos,Joe Biden, ha reconocido este martes en una entrevista con NBC News que fue un error decir durante un acto de campaña que había que poner al expresidente Donald Trump "en la diana". Estas declaraciones, hechas pocos días antes del intento de asesinato contra Trump en Pensilvania, han generado una considerable controversia.

Matización de sus palabras

Biden explicó que sus palabras fueron malinterpretadas y que, en realidad, se refería a centrarse en Trump y sus políticas más que en el significado literal de la expresión. "Me refería a enfocarse en él. Centrarse en lo que está haciendo, en sus políticas, en el número de mentiras que dijo en el debate. Quiero decir que hay toda una serie de cosas que, mira, no soy el tipo que dijo que quería ser un dictador el primer día, no soy el tipo que se negó a aceptar el resultado de las elecciones”. Del mismo modo, explicaba que él no era el tipo que dijo que no aceptará el resultado de las elecciones automáticamente, y añadió que no se puede amar a tu país solo cuando ganas.

Así mismo, el presidente insistió en que él no era el que había usado una retórica que incitase a la violencia, a diferencia de lo que sí había hecho su "oponente". Recordó que Trump ha amenazado la democracia con sus palabras. Biden también pidió a la población que contribuya a "enfriar" el clima político para evitar que el país se convierta en un campo de batalla.

La reacción al atentado contra Trump

El intento de asesinato de Trump en un mitin en Pensilvania ha intensificado el ya tenso clima político en Estados Unidos. Durante el ataque, Trump resultó herido leve en su oreja derecha. Este incidente subrayó la necesidad de moderar el lenguaje político y evitar cualquier incitación a la violencia. Biden, al reconocer su error, intenta distanciarse de cualquier comentario que pudiera ser percibido como una instigación a la violencia.

Biden reafirma su candidatura y defiende su agudeza mental

En la misma entrevista, Biden reiteró su intención de mantener su candidatura para las elecciones de 2024, a pesar de las críticas tanto de republicanos como de algunos demócratas sobre su desempeño y su edad. "Soy viejo. Pero solo soy tres años mayor que Trump, número uno. Y número dos, mi agudeza mental ha sido bastante buena. En tres años y medio he conseguido hacer más cosas que ningún presidente en mucho tiempo. Estoy dispuesto a ser juzgado por eso", aseguró Biden.

El presidente subrayó que entiende las preocupaciones sobre su edad, pero defendió su capacidad para gobernar y destacó los logros de su administración. Afirmó que está preparado para seguir adelante en la carrera presidencial y ser evaluado por su rendimiento.

Las críticas a J.D. Vance y su alineación con Trump

Antes de la entrevista con NBC, Biden también tuvo tiempo de criticar el nombramiento de J.D. Vancecomo compañero de fórmula de Trump. Desde la base aérea Joint Base Andrews, Biden describió a Vance como un "clon de Trump en política". "Es un clon de Trump en política. No veo diferencia", declaró antes de abordar el Air Force One para dirigirse a Nevada.

La campaña de reelección de Biden ha atacado a Vance, y lo describe como un "extremista MAGA", además de señalar que sería incapaz de actuar como un freno para Trump. "Donald Trump ha elegido a J.D. Vance como compañero porque Vance haría lo que no hizo Mike Pence el 6 de enero: plegarse para facilitarle las cosas a Trump y su agenda MAGA, incluso si ello implica incumplir la ley, sin importar el daño que cause al pueblo estadounidense", afirmó Jen O'Malley Dillon, jefa de campaña de Biden.

Vance, conocido por su postura contraria al aborto y su reiterado rechazo de los resultados de las elecciones de 2020, ha sido criticado por los demócratas como alguien que apoyaría políticas extremas y perjudiciales para el país. La jefa de campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon, destacó que Vance "convertirá en su misión" hacer realidad el Proyecto 2025, una propuesta política de la ultraconservadora Heritage Foundation para un segundo mandato de Trump.

Biden busca distanciarse de cualquier retórica violenta, reafirmar su capacidad mental y criticar la alineación de Vance con Trump, en un esfuerzo por consolidar su posición de cara a las próximas elecciones. Todo ello tras reconocer su error al poner a Trump en la diana con sus palabras los días previos al intento de asesinato.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com