Bélgica detiene a dos presuntos terroristas que planeaban un atentado en el país

La Fiscalía federal de Bélgica ha informado de la inculpación de uno de los dos detenidos en una amplia operación antiterrorista en Mons y Lieja (sur) por planear un atentado en el país, y de la liberación de la otra persona.

El juez de instrucción dispuso el ingreso en prisión de Nourredine H. por "tentativa de cometer un homicidio voluntario de carácter terrorista y participar en las actividades de un grupo terrorista". En cambio su hermano Hamza H., que también había sido detenido en la operación, ha sido puesto en libertad sin cargos, señala la Fiscalía en un comunicado.

Ambos había sido detenidos anoche para ser interrogados en el marco de una operación relativa a un posible atentado en Bélgica, que incluyó siete registros en Mons y uno en Lieja en los que no se encontraron ni armas ni explosivos.

El Ministerio publico no ha precisado dónde ni cuándo el detenido planeaba llevar a cabo el atentado, y se ha limitado a señalar que por el momento no existe ningún vínculo con los atentados del pasado 22 de marzo en Bruselas. La Fiscalía ha indicado, por otro lado, que no facilitará más información sobre este caso para no perjudicar la investigación.

La cadena RTL ha revelado que los hermanos son originarios de la ciudad de Bellevue à Frameries (suroeste de Mons) y que Nourredine H. se había trasladado a Lieja en marzo de 2016.

La policía registró las viviendas de su madre y de su abuela entre las 22:00 hora local y medianoche, y algunos miembros de la familia fueron trasladados a Lieja para prestar declaración pero luego fueron puestos en libertad, según este medio. Nourredine H. era conocido de la justicia por delitos menores, pero no estaba fichado por terrorismo.

Sin embargo, había sido objeto de una investigación durante varios meses en los que realizó diversos viajes por Europa y fuera de Europa. Según la RTBF, los dos hermanos se dedicaban a ayudar a jóvenes a desplazarse hasta zonas de conflicto para sumarse a las filas del grupo yihadista Estado Islámico (EI), lo que habría desencadenado la investigación.

Este medio asegura que comenzaron a reunir material quizá para preparar un atentado en territorio belga.