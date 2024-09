Un bebé, herido grave y operado de urgencia tras ser atacado por un hombre que le arrojó café hirviendo

Un bebé de 9 meses sufrió heridas de gravedad por quemaduras tras ser atacado por un hombre que le arrojó café encima. La Policía señala que fue un ataque deliberado. El pequeño tuvo que ser operado de urgencia y ya ha salido de su segunda cirugía. Ha ocurrido en Brisbane, en Australia.

El bebé llamado Luka estaba con su madre en el parque Hanlon de Brisbane cuando un hombre supuestamente se acercó a ellos y vertió su café caliente sobre el niño y luego escapó. El bebé sufrió quemaduras graves a causa del desgarrador ataque y tiene que ser sometido a múltiples cirugías, entre ellas, una para determinar si necesitaría un injerto de piel.

La madre del niño escribió en su cuenta de Instagram el sábado que parecía "que las quemaduras bajo el cuello y el pecho de Luka dejarán cicatrices y posiblemente necesitarán injertos de piel". Destacó que "no era la noticia" que esperaba, pero se alegró de que "la mayor parte de su cara, brazos y piernas deberían sanar muy bien".

"Realmente me ha costado mucho lidiar con lo que le está pasando a Luka; los llantos, el dolor, cualquier pequeño problema me desencadena instantáneamente y me lleva de vuelta al momento traumático", agregó la madre en otra historia de Instagram. "Los recuerdos son constantes… Me siento como una madre indefensa en este momento que no puede apoyar a su hijo como quisiera… Amo a mis hijos más que a nada en el mundo", dijo. Además, una amiga de la mujer ha abierto una página en GoFoundMe para recaudar fondos.

Otro ataque a un bebé

En Estados Unidos, concretamente en Utah, un hombre ha sido arrestado después de que presuntamente aplastase la cabeza de un bebé contra la pared de un ascensor porque quería que dejase de llorar. Era un hombre a cargo de su cuidado mientras su madre trabajaba.

Su nombre es Zachary Walton, de 28 años y fue detenido el pasado 25 de agosto en Midvale Road Home, un refugio local en el que vivía la madre con el pequeño.

La Policía recibía una alerta a las 8:00 horas de la mañana acerca de que había un bebé de cuatro meses que no podía respirar. Fueron al lugar de los hechos y los agentes comenzaron a ejecutar las medidas de reanimación cardiopulmonar a la víctima, que fue traslada enseguida a un hospital local.

Una declaración jurada de reserva a 'KSL' asegura que la bebé se encuentra en estado crítico y existe "una probabilidad extremadamente alta de que la víctima de cuatro meses muera".

Walton estaba cuidando a la bebé cuando comenzó a sentirse "muy frustrado" debido a que "no paraba de llorar". Decidió ir a la azotea y vapear y "desestresarse", sin embargo, acabó chocando la cabeza de la bebé contra "la esquina metálica del ascensor", repitiendo esa acción empleando una "fuerza significativa".

Debido a los golpes, el corazón de la niña se paró y cuando llegó Walton a la azotea la bebé no respiraba y finalmente llamó a la madre, que fue la que avisó mediante el 911.

