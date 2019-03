Barack Obama "se marea" al ponerse detrás de un volante, tras seis años sin conducir

El presidente de EEUU, Barack Obama, ha tratado de promocionar la innovación en infraestructuras al ponerse por primera vez en seis años detrás de un volante, el de un simulador de conducción que, tras circular a gran velocidad por una autopista virtual, le dejó "un poco mareado".

Durante una visita a un laboratorio donde se prueban tecnologías que permiten a los vehículos comunicarse entre sí, Obama tuvo la oportunidad de manejar un simulador de automóvil diseñado para avisar a su ocupante "si un vehículo cercano va a saltarse un semáforo o si se acerca un automóvil" a demasiada velocidad, explicó.

"Ha sido un poco como 'Knight Rider'", dijo Obama en un discurso en el centro Turner-Fairbank de investigación para autopistas en McLean (Virginia), a las afueras de Washington."Pero tengo que decir que me desorienté un poco. No he manejado en alrededor de seis años, y creo que tengo un poco del síndrome del pie de plomo, porque iba por la autopista y empezaba a llegar a las 90 (millas por hora, equivalentes a 144 kilómetros por hora)", confesó entre risas.

"Y prácticamente a mi lado estaba el grupo de periodistas y fotógrafos, que básicamente viajaba conmigo a 90 millas por hora, y me dejaron un poco mareado. Pero me he recuperado", aseguró Obama.