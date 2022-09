Un bar obliga firmar a los rusos un formulario anti-Putin para poder entrar

Después del anuncio de Vladímir Putin sobre la movilización militar en Rusia, son miles los ciudadanos que abandonan el país para evitar ser reclutados por el Kremlin. Georgia, es junto a Turquía y Armenia uno de los países que más rusos está recibiendo. Sin embargo, en 2008 se produjo la guerra ruso-georgiana. Un conflicto en el que Osetia del Norte se autoproclamó parte de Rusia y que el Kremlin apoyó. También Abjasia se autoproclamó república prorrusa.

La tensión entre ambos países es constante en los últimos años, aunque en estos últimos meses eclipsada por la guerra en Ucrania. Por ello, un bar en Tiblisi, obliga a todos los rusos que quieran entrar a firmar una declaración anti-Putin, condenando al Kremlin.

Según el dueño del Bar Dadaena, el objetivo es que "los rusos que vienen a Georgia nunca deben olvidar que vienen a un país que está siendo atacado por el suyo". "Es una política extrema decir que las personas de cierta nación no son bienvenidas aquí. Pero no quiero tener a alguien que apoye la guerra en Ucrania y votó por Putin en el bar que tengo. No queremos servir a los ocupantes", explicó el dueño a 'The Moscow Times'.

Firmar un formulario contra Putin

Aquellos que quieren ingresar en Dedaena, deberán firmar con sus nombres y apellidos, reconociendo que son ciudadanos de Rusia que visitan Georgia y que mostrarán "respeto" por su país anfitrión. Asimismo, deberán marcar una serie de casillas que condenan las acciones del Kremlin hacia Ucrania y Georgia. No se puede hablar ruso en el local, tampoco pagar en rublos o hablar de política.

