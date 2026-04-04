Un avión se estrella contra un restaurante y deja cuatro fallecidos en Brasil

Cuatro personas han muerto tras estrellarse una avioneta contra un restaurante en Brasil y provocar un incendio de gran intensidad. El accidente ocurrió poco después de las 10:30 de la mañana hora local, cuando la aeronave, un modelo ligero Piper Malibu, descendía en su aproximación al aeropuerto de Capão da Canoa, en el estado de Rio Grande do Sul.

Según confirmaron los bomberos, entre las víctimas se encuentra el piloto, así como otros tres pasajeros, entre ellos una pareja. Las primeras informacionesapuntan a que la avioneta habría impactado contra un poste en las inmediaciones de la pista antes de precipitarse contra el edificio.

El restaurante, ubicado en una zona residencial, se encontraba cerrado en el momento del impacto, lo que evitó un número mayor de víctimas. No se han reportado heridos en tierra, aunque las imágenes del suceso muestran a varias personas huyendo instantes antes del choque.

Tras el accidente, los vecinos de las viviendas cercanas fueron evacuados por precaución mientras los equipos de emergencia aseguraban la zona. Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

El gobernador del estado, Eduardo Leite, ha señalado que se activó un amplio operativo de respuesta desde los primeros momentos.

Este suceso se produce menos de 24 horasdespués de otro accidente similar en México, en el que también fallecieron cuatro personas al estrellarse una aeronave ligera.

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