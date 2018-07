Avergüenza a una empleada diciendo a sus hijos: "Si coméis demasiado helado os pareceréis a ella"

Justine Elwood tiene 19 años y trabaja en una heladería en Layton, Utah. El pasado lunes tuvo que presenciar uno de los peores momentos que ha vivido en su puesto de trabajo. Justine estaba atendiendo a una mujer con sus hijos cuando escuchó que ésta le decía a los pequeños: "Si vosotros coméis demasiado helado vais a pareceros a ella" refiriéndose a su peso.

La joven trabajadora se sintió avergonzada, pero según ella ha relatado a wvtm13.com "son cosas que suceden". "Me quedé sorprendida al escucharla, porque creo que no es algo que debas decir delante de los niños, no es algo agradable y no creo que sea bueno enseñárselo a tus hijos, pero ... ocurre".

No satisfecha con esta actuación delante de sus hijos, la madre escribió una crítica en el portal digital Yelp. Este comentario ya ha sido eliminado, pero la madre de Justine consiguió un pantallazo del mismo y lo compartió en su Facebook.

En la crítica ponía lo siguiente: "Coldstone es uno de mis lugares favoritos para ir en familia a disfrutar de un buen helado, situado en Layton. Desafortunadamente he tenido una experiencia insatisfactoria la última ocasión en la que nosotros hemos ido a la tienda. Una de sus empleadas, ¿Jessie?, ¿Jennifer?, empezaba por J. Está asquerosamente obesa, y cada vez que la veo hacer su trabajo, que hace de una forma muy educada, instantáneamente mi apetito desaparece". Su comentario continúa diciendo que "como madre no quiere que sus hijos piensen que se parecerán a ella si comen demasiado helado".

Justine ha asegurado a wvtm13.com que "por desgracia esto no es algo a lo que no esté acostumbrada... lo he pasado durante toda mi vida". Su madre, Daphne Moore Felley, ha denunciado en su Facebook lo ocurrido y las redes sociales se han volcado con mensajes de apoyo a la joven.

Daphne pidió en su muro localizar a "una horrible mujer". "Por favor si saben de una mujer con hijos en la zona de Layton que responde al nombre de Elaine y su apellido empieza por S, por favor díganmelo y paremos con este acoso".