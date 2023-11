Athenna Crosby tuvo una cita con Matthew Perry horas antes de morir: "Se merecía más tiempo en este mundo"

Los gestos de cariño y reconocimiento se siguen sucediendo días después de la muerte de Matthew Perry. El actor que durante una década se metió en las casas de medio mundo bajo el personaje de Chandler Bing, se ha ido sin avisar y su gente sigue conmocionada.

Hoy todas las miradas recaen en Athenna Crosby, una de las últimas personas que vio con vida a Perry y que en sus redes sociales explica su dolor por la pérdida.

Después de salir a la luz unas imágenes en las que se ve al actor y a la modelo compartiendo mesa con actitud relajada 24 horas antes de la muerte Crosby reconoce que tuvo el "inmenso honor de conocer a Matthew personalmente" y añade que está "devastada por su muerte. No quería hablar, porque el foco no debería estar en mí, sino en su legado, familia, compañeros y amigos".

La modelo asegura que en esa cita "Matthew estaba muy contento y me habló con entusiasmo sobre las cosas que estaban por llegar en su vida." Lamenta Athenna que la "industria del espectáculo verdaderamente ha perdido a una leyenda" y reprocha "se merecía más tiempo en este mundo".

Matthew Perry falleció a los 54 años en su casa de Los Ángeles (California, Estados Unidos), donde aparentemente se habría ahogado en el jacuzzi, según avanzó el medio TMZ. Según las mismas fuentes no se encontraron drogas en el lugar de la muerte y se descartó, por el momento, que se trate de un acto criminal.

Matthew Perry se hizo mundialmente conocido por su papel de Chandler Bing pero también trabajó en otras series y programas como 'Boys Will Be Boys', 'Growing Pains', 'Silver Spoons', 'Charles in Charge', 'Sydney', 'Beverly Hills 90210', 'Home Free', 'Ally McBeal' o 'The West Wing', entre otros.