Ataque Irán - Israel, última hora en directo: Continúan las tensiones, el presidente de Irán amenaza con "una respuesta feroz y severa"

La respiración sigue contenida en el mundo entero mientras que Irán e Israel se intercambian amenazas. Irán el pasado martes advirtió a Israel y sus aliados que si "cruzan la línea", "cortarían piernas" y, además, advierten que si el país hebreo responde de forma contundente, el contrataque de ellos sería en "segundos" y "con armas no usadas hasta ahora". Una tensión que sigue creciendo pese a las reiteradas peticiones de la comunidad internacional de que se contribuya a una desescalada de la situación.

Irán celebra este miércoles el Día Nacional del Ejército, donde exhibe a sus Fuerzas Armadas en varios desfiles. El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, ha aprovechado para hablar sobre el ataque a Israel. Ha asegurado que la operación ha destrozado la imagen de "invencibilidad de Israel" y ha demostrado que su poder "es como una telaraña". Ante una posible respuesta de Israel, el presidente iraní ha señalado directamente a Estados Unidos y asegura que para ellos "la opción militar no está sobre la mesa" y que esto se debe a la "autoridad de nuestras Fuerzas Armadas". Raisí ha subrayado que el ataque del pasado sábado fue "limitado" y que la operación podría haber sido más amplia ya que alega que fue "una acción limitada y no integral", ya que "si fuese una acción a gran escala, habrían visto que o quedaría nada del régimen sionista". En última instancia, ha advertido, de nuevo, que si Israel comete "la más mínima agresión" en Irán, "recibirá una respuesta feroz y severa".

Preocupación internacional sobre Irán - Israel

En el contexto de Occidente, Estados Unidos y la Unión Europa anunciaron este pasado martes que están haciendo preparativos para ampliar las sanciones a Irán por el ataque contra Israel. Las nuevas sanciones podrían llegar "en los próximos días", según ha adelantado en una rueda de prensa la secretaria del Tesoro de EE.UU, Janet Yellen. Esta semana se llevan a cabo reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) y Yellen ha asegurado que aprovechará estas reuniones para coordinar posturas con aliados con el objetivo de ampliar el régimen de sanciones.

No se ha informado sobre cuáles serán las sanciones exactas pero Yellen mencionó la posibilidad de aumentar controles para evitar que Teherán se salte sanciones estadounidenses que ya pesan sobre su sector petrolero: "Irán continúa exportando algo de petróleo. Es posible que se pueda hacer más. No quiero adelantar nada sobre las sanciones que podríamos imponer pero, sin duda, esa es una de las áreas que podríamos abordar". Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, sin embargo, sí que ha señalado que las sanciones irán dirigidas sobre todo a "su programa de misiles y aviones no tripulados, así como nuevas sanciones contra las entidades que apoyan al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y al Ministerio de Defensa".

La respuesta de Israel en el aire

Mientras tanto, Israel mantiene en suspense sobre cuál será la respuesta al ataque que recibió por parte de Irán el pasado sábado y que ha provocado esta posible escalada de conflicto en Oriente Próximo que ya estaba lo suficientemente caldeada con la situación que vive Franja de Gaza. Ahora, Israel sopesa una respuesta "dolorosa" a Irán, según avanzó el Canal 12 de la televisión de Israel. Benjamin Netanyahu se ha estado reuniendo estos días con su gabinete de guerra para intentar decidir que contrataque llevará a cabo en Irán, sin tener que provocar una escalada bélica en Oriente Medio, para así contar con el apoyo de Estados Unidos.

La comunidad internacional sigue pidiendo que haya una desescalada del conflicto. El secretario de Estado de EE.UU, Antony Blinken, ha mantenido llamadas telefónicas con el ministro del Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz y con el primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, con el objetivo de recalcar que Estados Unidos se opone a que el conflicto siga ampliándose: "Hemos sido claros en que estamos comprometidos con la defensa de Israel, pero no queremos ver, como muchos miembros de esta Administración ya han dicho, una escalada en el conflicto", señaló Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado. El Pentágono ha señalado que evitar una ampliación de conflicto regional dependerá de si Israel decide contraatacar Irán de cómo responde éste país en ese caso: "Sin entrar en hipótesis, mucho dependerá de lo que suceda exactamente y de cómo podría responder Irán", alegó el general brigada Pat Ryder, portavoz del Pentágono.

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, informó que ayer tuvo una charla con el ministro iraní de Exteriores, Hossein Amirabdollahian, para pedirle una desescalada en la tensión que envuelve la zona. Guterres ha insistido en que "hay que poner el foco en traer la paz a Oriente Medio".

Israel continúa la ofensiva en Gaza

Mientras que el mundo mira a Irán e Israel, este último país sigue con la ofensiva en Franja de Gaza, donde la ONU ha advertido este miércoles del "inminente" riesgo de hambruna para los niños en Gaza. Se ha informado que uno de cada seis niños está gravemente desnutrido en Gaza, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEFF). Una información que llega un día después de que también se conociese que Israel ha usado la Inteligencia Artificial para decidir sobre qué se bombardea, un sistema bautizado como Lavender y que se ha usado en al menos 15.000 asesinatos desde el 7 de octubre.

Las autoridades de Gaza informan de que la ofensiva israelí ya se ha saldado con la vida de 33.800 personas.

Por otro lado, mañana tendrá lugar una votación del Consejo de Seguridad de la ONU sobre si entra o no Palestina como estado de pleno derecho de la ONU. Este pasado martes, Argelia puso en el borrados de resolución a disposición de los estados miembros del Consejo, esta petición: "Habiendo examinado la petición del Estado de Palestina para su admisión en la ONU, el Consejo recomienda a la Asamblea General que sea admitido como miembro de Naciones Unidas", señala el texto de esa resolución filtrado en las últimas horas". La votación cuenta con una mayoría aplastante en el Consejo, "salvo dos o tres países". Sin embargo, el impedimento que podría tener esta resolución para salir adelante es que uno de esos países es Estados Unidos, que tiene derecho a veto y que, por tanto, podría abortar esta operación.