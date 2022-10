Así viven en Ucrania los últimos ataques de Rusia: "Los rusos aún no entienden la fuerza que tenemos nosotros"

El horror de la guerra lleva casi ocho meses sacudiendo Ucrania, y su población ya se ha acostumbrado, desgraciadamente, a los incesantes bombardeos y ataques por parte de Rusia. Esta pasada madrugada, varios drones kamikazes han sacudido Kiev y Mykolaiv. La capital ucraniana ha sido el principal objetivo de la furia rusa, habiéndose incendiado varias infraestructuras, algunas de ellas energéticas, y también otras en la ciudad de Mykolaiv.

Tras estos ataques que han sacudido a Ucrania durante la madrugada, y al amanecer, Antena 3 Noticias ha entrevistado en directo a Aleksandra Kuznecova, una mujer residente en Kiev, que nos cuenta cómo está viviendo allí los últimos ataques perpetrados por drones kamikazes de Rusia: "Tengo luz, tengo electricidad. En los últimos cuatro o cinco días no la han quitado. Podemos seguir nuestra vida normal, pero, a veces, cuando me asomo, veo que hay casas que no tienen luz, para ahorrar a energía. Kiev, desde el pasado lunes, está medio a oscuras".

Sobre su posición de cara al conflicto, ella no tiene dudas en lo que piensa acerca de la estrategia de Rusia para proseguir en el conflicto e intentar ganar la guerra: "Yo voy a seguir diciendo que Rusia es un Estado terrorista. Están perdiendo territorios en el sur de Ucrania, y como están perdiendo allí pueblo tras pueblo, y pronto van a perder Jersón, no pueden hacer nada con ello, y están actuando de esta forma, que es aterrorizar a la población civil".

Sigue su vida, a pesar de todo

A pesar de la dura situación que debe atravesar, Aleksandra saca su mejor sonrisa para intentar sobrellevar este duro panorama, que el próximo mes de febrero cumplirá un año desde sus inicios. Sobre las seis explosiones registradas en Kiev y los ataques rusos a instalaciones energéticas en Ucrania, avisa de que no les va a ser nada fácil conquistar el país por completo, tal y como pretendían desde el comienzo de la guerra: "Yo creo que los rusos aún no entienden la fuerza que tenemos nosotros".

Asume que la estrategia de Rusia a la hora de atacar las instalaciones energéticas es real, pero da por sentado que Ucrania no se va a rendir nunca: "Yo creo que ellos aún no han entendido a sus hermanos, como ellos dicen". A la hora de despedirse de Manu Sánchez, Aleksandra relata que, una vez las sirenas han parado de sonar, al menos por el momento, tratará de seguir con su vida: "Después de hablar con vosotros, voy a intentar hacer las cosas por la casa".