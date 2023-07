Así queda la millonaria herencia de Berlusconi: su última mujer recibirá 100 millones de euros

La expectación por conocer cómo había distribuido su herencia era máxima. La prensa italiana ha desvelado la repartición del dinero del magnate italiano y la sorpresa ha sido notable. Sus dos hijos mayores, Marina y Pier Silvio, se van a quedar con el 53% del patrimonio empresarial de Berlusconi, aunque ninguno de los dos tendrá el poder en solitario.

Los tres hijos menores, Barbara, Luigi y Eleonora, se quedarán con un 15% del imperio cada uno. Su última mujer, Marta Fascina, recibirá 100 millones de euros.

Se estima que la fortuna de Silvio Berlusconi asciende a un valor de 6.000 millones de euros entre empresas y propiedades de distinta índole, como barcos, helicópteros, casas o joyas.

Los dos hijos mayores tendrán el poder absoluto

Silvio Berlusconi ya había posicionado a sus dos hijos mayores en varios cargos directivos de sus empresas. Marina, ejerce como presidenta de Fininvest y de Arnoldo Mondadori Editore. Pier Silvio, el hijo mayor, ocupa el puesto de vicepresidente y es consejero delegado del grupo Mediaset.

Ninguno de los dos tendrá el poder en solitario del imperio de Berlusconi, pero sí lo poseerán entre los dos, debido a que han heredado un 53%.

Su última mujer recibe 100 millones de euros

La boda con Marta Fascina, su última mujer de 33 años, fue simbólica. No firmaron papeles debido a que los hijos no quería que se casase de nuevo para que no entrase en la herencia, aunque Berlusconi lo hizo a su manera.

Su testamento ha desvelado que Marta Fascina heredará 100 millones de euros. Su hermano Paolo, recibirá la misma cantidad tras el fallecimiento del empresario italiano.

30 millones para Marcello Dell'Utri

Marcello Dell'Utri fue amigo y eterna mano derecha de Silvio Berlusconi. Fue uno de los cofundadores de 'Forza Italia' y recibirá 30 millones de euros del patrimonio de Berlusconi. El magnate italiano ha querido premiar la fidelidad de Dell'Utri, en la que se incluyen cinco años de cárcel por hacer de mediador entre Berlusconi y la 'Cosa Nostra'.

El adiós definitivo a Berlusconi

El magnate italiano murió a los 86 años de edad por una leucemia. El Gobierno declaró un día de luto nacional situando las bandera a media asta en señal de duelo por su muerte. Berlusconi fue tres veces primer ministro de Italia entre 1994 y 2011.

Marcó una época en la historia de la democracia italiana y aunque esté vinculado a escándalos judiciales y personales, miles de personas se acercaron a su nicho para despedir al que ha sido, uno de los hombres más ricos de Italia.